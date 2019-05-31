«Разделяй с нами»: в Красноярске появятся контейнеры под сбор пластика

Первые контейнеры для сбора пластика уже установили на территории эко-парка «Гремячая Грива», на новой набережной рядом со Свято-Успенским мужским монастырем, на станции юннатов и непосредственно около офиса самого оператора. Всего в общественных местах города планируется разместить 200 таких контейнеров в течение месяца.

Красноярск стал «юбилейным» пятидесятым городом федеральной программы «Разделяй с нами», реализуемой Coca-Cola в России в партнерстве с региональными операторами и ГК «ЭкоТехнологии». Проект был запущен в ноябре 2016 года и включает в себя установку контейнеров для раздельного сбора мусора в разных регионах России, а также просветительские мероприятия по привлечению внимания общества к проблеме утилизации отходов.

«Этот проект – еще одна хорошая возможность привлечь внимание горожан к необходимости раздельного сбора мусора, – комментирует Игорь Ким, исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании». – Мы надеемся, что установка контейнеров под сбор пластика в совокупности с другими эко-акциями, реализуемыми нашей компанией, позволит в перспективе сформировать у наших жителей сознательное отношение к утилизации мусора, чтобы как можно больше отходов вовлекалось во вторичную переработку. Весь пластик, собранный в эти контейнеры, получит «вторую жизнь».

На каждом контейнере есть табличка с изображением видов мусора, которые в него можно складывать, и специальный QR-код, по которому можно скачать приложение и посмотреть, где еще можно сдать вторсырье или отметить онлайн, что бак уже заполнен. Эта информация в режиме реального времени будет поступать в call-центр регионального оператора, который организует оперативный вывоз пластиковых отходов.

Опознать контейнеры очень легко – они выполнены в европейском стиле в ярко-зеленой цветовой гамме. «Красноярская рециклинговая компания» установит их во всех общественных местах левого берега Красноярска – парках, скверах, на набережной и т.д.