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«Разделяй с нами»: в Красноярске появятся контейнеры под сбор пластика

Главная Экология
Красноярск
09:26 31 Мая 2019
мусор, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Первые контейнеры для сбора пластика уже установили на территории эко-парка «Гремячая Грива»,  на новой набережной рядом со Свято-Успенским мужским монастырем, на станции юннатов и непосредственно около офиса самого оператора. Всего в общественных местах города планируется разместить 200 таких контейнеров в течение месяца.

Красноярск стал «юбилейным» пятидесятым городом федеральной программы «Разделяй с нами», реализуемой Coca-Cola в России в партнерстве с региональными операторами и ГК «ЭкоТехнологии». Проект был запущен в ноябре 2016 года и включает в себя установку контейнеров для раздельного сбора мусора в разных регионах России, а также просветительские мероприятия по привлечению внимания общества к проблеме утилизации отходов.

«Этот проект – еще одна хорошая возможность привлечь внимание горожан к необходимости раздельного сбора мусора, – комментирует Игорь Ким, исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании». – Мы надеемся, что установка контейнеров под сбор пластика в совокупности с другими эко-акциями, реализуемыми нашей компанией, позволит в перспективе сформировать у наших жителей сознательное отношение к утилизации мусора, чтобы как можно больше отходов вовлекалось во вторичную переработку. Весь пластик, собранный в эти контейнеры, получит «вторую жизнь».

На каждом контейнере есть табличка с изображением видов мусора, которые в него можно складывать, и специальный QR-код, по которому  можно скачать приложение и посмотреть, где еще можно сдать вторсырье или отметить онлайн, что бак уже заполнен. Эта информация в режиме реального времени будет поступать в call-центр регионального оператора, который организует оперативный вывоз пластиковых отходов.

Опознать контейнеры очень легко – они выполнены в европейском стиле в ярко-зеленой цветовой гамме. «Красноярская рециклинговая компания» установит их во всех общественных местах левого берега Красноярска – парках, скверах, на набережной и т.д.

«За два года работы программы в 50-ти городах страны установлено около 5000 контейнеров для раздельного сбора отходов, собрано и переработано около 60 тысяч тонн отходов упаковки, – рассказывает Ольга Суроткина представитель системы Coca-Cola в России. – Программа имеет две части и если мы какую-то из этих частей не реализуем, то программа не выглядит полноценной. Что толку устанавливать баки, если мы не занимаемся образовательной частью. А одновременно, если есть образовательная часть, то логически возникает вопрос: А куда девать этот мусор? А если даже и есть куда девать, то кто будет его вывозить? А если его будут вывозить, как он будет перерабатываться? Поэтому комплексная программа, где есть и образовательная и инфраструктурная часть, отвечает на все эти вопросы».

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