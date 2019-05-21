РУСАЛ запустил масштабный проект по лесовосстановлению в Красноярском крае

По инициативе рабочего совета Красноярского алюминиевого завода компании РУСАЛ в «зеленом поясе» Красноярска стартовала акция «Под зеленым крылом».

Сотрудники КрАЗа высадили сотни молодых сосен в Березовском районе. Это часть масштабной программы РУСАЛа, направленной на лесовосстановление в Красноярском крае.

30 марта 2019 года в ходе Красноярского экономического форума РУСАЛ подписал трехстороннее соглашение с Федеральным агентством лесного хозяйства (Рослесхоз) и Правительством Красноярского края. Документ предполагает, что в период с 2019 по 2024 год на территории Красноярского края будут реализованы два ключевых проекта по лесовосстановлению. Это посадка 500 тысяч сеянцев хвойных пород на территории Дзержинского района и выполнение мероприятий по авиационной охране 505 тысяч га резервных лесов на территории Нижне-Енисейского лесничества от лесных пожаров, включая их тушение. Это первый в России проект подобного масштаба по восстановлению лесов, который компания РУСАЛ реализует в рамках комплексной программы по сокращению «углеродного следа».

В акции «Под зеленым крылом» принял участие губернатор Красноярского края Александр Усс.

– Сегодняшняя высадка деревьев имеет задачу привлечь внимание и активизировать деятельность по лесовосстановлению в Красноярском крае, – отметил губернатор. – В этом году у нас наметился сдвиг в этом важном деле, и мы намерены к 2024 году увеличить лесовосстановительные работы в регионе в 2,5-3 раза. Что касается вклада РУСАЛа в лесовосстановительную деятельность, это приблизительно четверть от всего объема того, что делается в крае. Для нас принципиально важно, чтобы в эту работу включались крупные предприятия, которые не имеют непосредственного отношения к лесу. В этой связи то, что делает РУСАЛ в данном направлении, является примером для подражания. 500 тысяч саженцев в течение года – это серьезный шаг.

В качестве основного посадочного материалы выбраны хвойные породы деревьев. В рамках проекта буду высажены сосны, ели, лиственницы. По словам Николая Кротова, заместителя руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Российской Федерации, это наиболее приживаемые породы для Сибирского федерального округа.

- У РУСАЛа теперь есть свой маленький лес здесь, в Березовском районе, который можно приехать, посмотреть, потрогать. И скоро будет большой - в Красноярском крае и Иркутской области, когда будет высажен 1 млн деревьев. Такой лес можно будет посмотреть из космоса. РУСАЛ сделал вклад и для себя, и для нас с вами - на 200 лет вперед. Мы надеемся, что этому примеру последуют другие крупные компании России», - подытожил Николай Кротов.

Вице-президент компании РУСАЛ Елена Безденежных отметила, что поддержка региона в таком важном деле, как лесовосстановление, – это приоритетное направление в рамках работы по сокращению «углеродного следа» при производстве алюминия.

– Экологичность алюминия – это наша задача, это наша цель. Что касается сегодняшней акции, работники РУСАЛа по собственной инициативе присоединились к посадке деревьев, это то, чем они будут гордиться в будущее годы. Компания взяла на себя обязательство высадить 500 тыс. деревьев – это только в Красноярском крае, кроме этого, аналогичные посадки пройдут в Иркутской области.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»