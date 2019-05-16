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Проектный офис Росприроднадзора оценил экологическую программу СГК и выполнение федерального проекта «Чистый воздух» в Красноярске

Главная Экология
Красноярск
10:22 16 Мая 2019
энергетика, предприятие, проверка, программа
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Проектный офис федерального проекта «Чистый воздух», представители Росприроднадзора РФ, министр экологии и рационального природопользования Красноярского края и общественники осмотрели площадку строительства новой дымовой трубы на Красноярской ТЭЦ-1 и обсудили с руководителями Сибирской генерирующей компании экологическую программу предприятия.

Часть природоохранных мероприятий Сибирской генерирующей компании входят в федеральный проект «Чистый воздух». Наиболее значимыми из них являются модернизация Красноярской ТЭЦ-1 и замещение малоэффективных, неэкологичных котельных. Проектом предусмотрено замещение 35 таких теплоисточников, в 2018 году семь котельных из этого перечня было закрыто, а их нагрузка переведена на ТЭЦ.

Директор Красноярской ТЭЦ-1 Сергей Бородулин рассказал делегатам, что работы по модернизации станции начались ещё в 2018 году. Тогда была снесена первая дымовая труба, высотой 105 метров и построено более 26 % новой дымовой трубы. Сегодня высота новой трубы уже 70 метров, в конечном итоге она будет 275 метров. После завершения строительства будут снесены ещё две трубы, чтобы освободить место для установки электрофильтров с КПД очистки выбросов свыше 99%, которые заменят действующие батарейные циклоны. После завершения всех мероприятий общий объем выбросов станции снизится на четверть, а новая труба сможет обеспечить эффективное рассеивание выбросов, многократно снижая их концентрацию в приземном слое. Кроме того, труба будет оснащена автоматическими датчиками, выполняющими замеры состава дымовых газов и передающими показания онлайн.

Представители делегации убедились, что строительство новой дымовой трубы идет в соответствии с плановыми сроками, и, в целом, программа по модернизации и снижению выбросов в компании выполняется. Министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Корчашкин рассказал о вкладе СГК в выполнение комплексного плана по улучшению экологической ситуации в городе и решения проблемы загрязнения атмосферного воздуха, - «В этом году нам передали два пункта наблюдения за состоянием воздуха. Сибирская генерирующая компания имеет к этому отношение только как инвестор. Теперь у нас по краю 11 таких постов наблюдения», - отметил министр. Также он подчеркнул, что Сибирская генерирующая компания проводит модернизацию предприятий в том числе за счет собственных средств.

Проектный офис Росприроднадзора оценил экологическую программу СГК и выполнение федерального проекта «Чистый воздух» в Красноярске

Руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Александр Власов также отметил, что между министерством экологии и рационального природопользования Красноярского края, Росприроднадзором и бизнесом выстроены эффективные коммуникации. «Вместе с тем, необходимо более внимательно, более тщательно работать с общественностью, с населением. Важно, чтобы действия компании были правильным образом донесены до населения. Чтобы жители города видели, что предприятие действительно заботится о здоровье людей, знали о том, что снижаются выбросы, проводится модернизация ТЭЦ-1 и другие мероприятия», - добавил Александр Власов.

Советник руководителя Росприроднадзора РФ Алина Галеева подвела итоги встречи: «Предприятие одним из первых проявило экологическую открытость. С 2017 года у нас действует четырехсторонее соглашение о взаимодействии и видны реальные шаги природоохранного характера, которые предприятие реализует, в части сноса трубы и далее популяризации экологических вопросов. Предприятие максимально открытое, срабатывает на опережение, внедряет систему наилучших, доступных технологий. Гражданам важно понимать, чем они дышат, каким воздухом, какой компонентный состав, и установка непрерывного контроля – это хороший инструмент и подспорье для контроля надзорным органам, мы имеем возможность дистанционно взаимодействовать с поднадзорной средой, когда инспектор со своего рабочего места может наблюдать за ситуацией на предприятии». Алина Галеева назвала и самый диссонирующий момент на сегодняшний день – это выбросы частного сектора, которые пока нет возможности регулировать, и рассказала, что совместными усилиями проектного офиса «Чистый воздух» и Росприроднадзора сейчас отстраивается система координат, чтобы оценить максимально совокупное влияние каждого эмитента.

Федеральный проект «Чистый воздух» включает в себя комплексные планы мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах, включая города Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Читу в сроки с октября 2018 года по декабрь 2024 года. Одной из целей проекта является снижение валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не менее чем на 20 % в наиболее загрязненных городах.

По материалам Сибирской генерирующей компании
Фото: Сибирская генерирующая компания

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