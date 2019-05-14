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«Зелёная дружина СГК» открывает новый сезон озеленения Красноярска

Главная Экология
Красноярск
12:55 14 Мая 2019
город, благоустройство, предприятие
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Ежегодный экомарафон «Зелёной дружины СГК» стартует уже на этой неделе. 16 мая, в четверг, высадки деревьев и кустарников пройдут на двух территориях Красноярска.

Ухаживать за саженцами должны будут те, на чьей территории они высажены. Если озеленяются дворы домов, то обязанности по поливу растений берут на себя жители, если — на территории организаций (больницы, детские сады, школы), то им и предстоит заботиться о саженцах.

«Озеленение – важная составляющая в развитии городов. Зеленые насаждения не только улучшают внешний вид города, они несут оздоровительную функцию. В частности, улучшают микроклимат города, снижают запыленность и загазованность воздуха, уменьшают уровень шума. Для примера, дерево средней величины за 24 часа восстанавливает столько кислорода, сколько не обходимо для дыхания трёх человек. Очень приятно, когда на высадки деревьев приходит много горожан, поэтому мы приглашаем всех неравнодушных красноярцев присоединиться к экомарафону», — рассказал Артём Речицкий, руководитель «Зеленой дружины СГК».

Первая в этом году высадка деревьев пройдёт 16 мая по адресу:

ул. 1-я Смоленская, 16 (Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. А.И. Крыжановского) в 11:00;

ул. Карбышева, 16 (придомовая территория) в 14:00.

Напомним, «Зеленая дружина СГК» — это общественная организация, которая действует во всех городах присутствия Сибирской генерирующей компании. Активисты работают на общественных началах и, помимо озеленения, занимаются раздельным сбором отходов, организуют утилизацию батареек, макулатуры и пластика.

«Зелёная дружина СГК» открывает новый сезон озеленения Красноярска

За время работы «Зеленой дружины СГК» (с 2015 года) в Красноярске было высажено более 4000 деревьев и кустарников и 13 000 цветов. На переработку в Челябинск отправлено 15 тонн отработавших батареек. Вместе с красноярцами сдано для вторичного использования 13, 5 тонн макулатуры.

Фото: Сибирская генерирующая компания
По материалам Сибирской генерирующей компании

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