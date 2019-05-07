Система мониторинга качества воздуха в Красноярске и Норильске заработает к осени

Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился создать в промышленных городах России системы мониторинга качества воздуха. Решение принято на встрече с участниками экологического форума «Чистая страна».

Отслеживать качество атмосферного воздуха будут в 12 городах страны, в том числе в Красноярске и Норильске.

«Росгидромету, Росприроднадзору и Роспотребнадзору обеспечить создание и эффективное функционирование системы мониторинга качества атмосферного воздуха в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите в целях оценки воздействия факторов среды обитания на здоровье населения», - говорится в поручении главы правительства.

Первый отчет о результатах работы системы должен быть предоставлен до 15 октября.

Напомним, ранее правительство РФ утвердило план по снижению выбросов в Красноярске и Норильске. На решение экологических проблем двух сибирских городов направят 200 млрд рублей. Деньги выделят в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Власти ставят перед регионом амбициозные задачи: за пять лет снизить количество выбросов в атмосферу Красноярска на 22%, Норильска – на 75% .