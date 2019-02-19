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Заповедник «Столбы» запускает пилотный проект по сортировке мусора

Главная Экология
Красноярск
08:50 19 Февраля 2019
мусор, заповедник, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Руководство «Столбов» нашло способ экономить на вывозе мусора. В заповеднике решили организовать раздельный вывоз отходов, уменьшив, таким образом, их объем. Теперь на территории «Столбов» установлены контейнеры с надписями «Пластик, бумага» и «Прочий мусор». Пластиковый и бумажный мусор решено поставлять на Дивногорский завод полимерных изделий – с предприятием руководство «Столбов» подписало договор. Прочий мусор будет забирать региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - «РостТех». Благодаря раздельному вывозу отходов руководство заповедника сэкономит 900 тысяч рублей, сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе «Столбов».

Напомним, цены на вывоз мусора для красноярских предпринимателей и организаций выросли в два раза. Суммы в квитанциях за январь в два-три раза выше прошлогодних. Те, кто раньше платил по пять тысяч рублей за вывоз отходов, за январь задолжали почти 12 тысяч рублей. Дополнительная финансовая нагрузка легла на владельцев заведений общественного питания, офисных помещений, а также продуктовых магазинов.

 

фото: Instagram депутата ЗС Ильи Зайцева

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