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В Красноярском крае за свалками начнут следить из космоса

Главная Экология
Красноярск
10:06 21 Декабря 2018
космос, мусор, экология, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Министерство экологии края заключило договор с Сибирском федеральным университетом, в рамках которого теперь специалисты будут проводить геоинформационный анализ данных дистанционного зондирования поверхности земельных участков, пишет корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на краевое правительство.

«Первые результаты совместного сотрудничества уже имеются. В рамках договора подготовлено экспертное заключение по образованию несанкционированной свалки отходов лесопиления в Канске. Документ, который подготовлен на основании космоснимков, отражает дату образования и динамику увеличения свалки. Эти данные сопоставимы с началом работы ряда лесопильных производств, расположенных на территории муниципального образования», - сообщают в минэкологии.

Инспекторы уже предъявили требования к ликвидации свалки компаниям, которые занимаются распиловкой древесины и находятся недалеко от несанкционированной свалки. Также направлен иск в районный суд.

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