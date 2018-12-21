В Красноярском крае за свалками начнут следить из космоса

Министерство экологии края заключило договор с Сибирском федеральным университетом, в рамках которого теперь специалисты будут проводить геоинформационный анализ данных дистанционного зондирования поверхности земельных участков, пишет корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на краевое правительство.

«Первые результаты совместного сотрудничества уже имеются. В рамках договора подготовлено экспертное заключение по образованию несанкционированной свалки отходов лесопиления в Канске. Документ, который подготовлен на основании космоснимков, отражает дату образования и динамику увеличения свалки. Эти данные сопоставимы с началом работы ряда лесопильных производств, расположенных на территории муниципального образования», - сообщают в минэкологии.

Инспекторы уже предъявили требования к ликвидации свалки компаниям, которые занимаются распиловкой древесины и находятся недалеко от несанкционированной свалки. Также направлен иск в районный суд.