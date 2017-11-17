В Красноярске действует режим «черного неба»

В Красноярске продлили режим неблагоприятных метеоусловий. «Черное небо» будет действовать в городе до середины дня. Об этом сообщили в Среднесибирском УГМС.

Режим НМУ первой степени опасности был введен в Красноярске с 14 ноября. Его планировалось снять еще вчера вечером, однако метеорологи решили продлить режим. Это связано с тем, что на территории города до сих пор сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе.

Последний раз режим «черного неба» вводили в Красноярске в начале ноября. В этот период жителям рекомендуется минимизировать проведение работ, вызывающих загрязнение атмосферы. Сжигание отходов в ходе действия режима НМУ запрещено. Предприятиям рекомендовано усилить контроль за соблюдением нормативов выбросов.