Завершен первый этап изысканий для новой дымовой трубы Красноярской ТЭЦ-1

На Красноярской ТЭЦ-1 Сибирской генерирующей компании завершен первый этап инженерно-геологических изысканий для строительства новой дымовой трубы. Они позволят определить состав грунтов, на основании полученной информации подрядная организация приступит к расчетам оптимального размера фундамента и параметров будущего сооружения, возведение которого является ключевым мероприятием природоохранной программы компании в краевом центре.

Инженерно-геологические изыскания проводились в течение всего октября. Для изучения геологического состава грунтов на месте строительства было пробурено 17 скважин - пять глубиной 40 метров для проектируемой дымовой трубы и 12 глубиной 15 метров под фундаменты газоходов. Следующий этап предпроектных работ - определение физико-механических свойств грунтов в лабораторных условиях, необходимое для выбора типа основания фундамента, определения глубины заложения и размера фундамента конструкции.

«Новая дымовая труба Красноярской ТЭЦ-1 высотой 270 метров позволит заменить три действующие трубы - две по 105 и одна 120 метров. Именно такая высота конструкции обеспечит эффективное рассеивание выбросов предприятия и снижение их концентрации в воздухе, - отмечает директор Красноярской ТЭЦ-1 Сергей Бородулин. - Задача подрядной организации – на стадии проектирования учесть все требования по прочности и надежности столь масштабного сооружения в условиях сибирского климата, рассчитать необходимую площадь фундамента, толщину стенок трубы, характеристики используемых материалов».

по информации компании «СГК»

фото предоставлено пресс-службой компании «СГК»