Экологическим проектом «Красноярск. Небо» заинтересовалась прокуратура

В краевую природоохранную прокуратуру вызвали создателя независимой сети мониторинга качества воздуха «Красноярск. Небо» Игоря Шпехта. Об этом сообщается на странице проекта в сети Instagram.

Сотрудники ведомства потребовали объяснить, как работает проект, за которым следят почти 9 тысяч красноярцев. По словам Шпехта, «объяснительную» попросили написать сотрудники УГМС. Дело в том, что данные экологов кардинально отличаются от показателей активистов.

«Мы открыты и даем все пояснения, надеемся обойтись без конфликтов, но мы не собираемся закрывать проект и будем отстаивать его существование», — говорится в сообщении.

В пресс-службе прокуратуры Красноярского края заявили, что для наблюдений за качеством воздуха необходима лицензия. Однако активисты с этим не согласны.

«Все приборы устанавливаются по всем правилам, которые требуют производители этих приборов. И если краевую прокуратуру так интересует, каким образом мы ставим эти датчики, то они могут приехать. Мы даже можем устроить им экскурсию», – сказал телеканалу ТВК руководитель проекта «Красноярск. Небо» Игорь Шпехт.

Напомним, в июле авторы проекта «Красноярск.Небо», которые занимаются измерением уровня загрязнения воздуха в городе, презентовали одноименное мобильное приложение для смартфонов. Оно информирует жителей Красноярска насколько чистая атмосфера в том или ином районе города.