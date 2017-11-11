11 ноября
Красноярск
погода -6 °C
курсы валют
59.28
 
€ 68.98
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

Экологическим проектом «Красноярск. Небо» заинтересовалась прокуратура

Главная Экология
Красноярск
10:41 11 Ноября 2017
экология, экологи, проект, красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В краевую природоохранную прокуратуру вызвали создателя независимой сети мониторинга качества воздуха «Красноярск. Небо» Игоря Шпехта. Об этом сообщается на странице проекта в сети Instagram.

Сотрудники ведомства потребовали объяснить, как работает проект, за которым следят почти 9 тысяч красноярцев. По словам Шпехта, «объяснительную» попросили написать сотрудники УГМС. Дело в том, что данные экологов кардинально отличаются от показателей активистов. 

«Мы открыты и даем все пояснения, надеемся обойтись без конфликтов, но мы не собираемся закрывать проект и будем отстаивать его существование», — говорится в сообщении. 

В пресс-службе прокуратуры Красноярского края заявили, что для наблюдений за качеством воздуха необходима лицензия. Однако активисты с этим не согласны. 

«Все приборы устанавливаются по всем правилам, которые требуют производители этих приборов. И если краевую прокуратуру так интересует, каким образом мы ставим эти датчики, то они могут приехать. Мы даже можем устроить им экскурсию», – сказал телеканалу ТВК руководитель проекта «Красноярск. Небо» Игорь Шпехт.

Напомним, в июле авторы проекта «Красноярск.Небо», которые занимаются измерением уровня загрязнения воздуха в городе, презентовали одноименное мобильное приложение для смартфонов. Оно информирует жителей Красноярска насколько чистая атмосфера в том или ином районе города.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Экология / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске объявлен режим «черного неба»

В Красноярске объявлен режим «черного неба»

2 Ноября 2017 г.
Режим НМУ будет действовать до 19:00 3 ноября
Новости Красноярска: В министерстве экологии предложили платить автомобилистам за отказ от бензина

В министерстве экологии предложили платить автомобилистам за отказ от бензина

27 Октября 2017 г.
Ведомство намерено поощрить автовладельцев, которые перейдут на газ
Новости Красноярска: Федеральные журналисты сняли сюжет об экологии в Богучанах

Федеральные журналисты сняли сюжет об экологии в Богучанах

26 Октября 2017 г.
Территорию района загрязняют несанкционированные свалки и горы опилок
Новости Красноярска: Пилотный электрофильтр ТЭЦ-1 будет высотой с 12-этажный дом

Пилотный электрофильтр ТЭЦ-1 будет высотой с 12-этажный дом

23 Октября 2017 г.
Высота будущего электрофильтра на котле №16 составит 35 метров
Новости Красноярска: На ИркАЗе начал работу опытный участок «ЭкоСодерберга»

На ИркАЗе начал работу опытный участок «ЭкоСодерберга»

19 Октября 2017 г.
На реализацию проекта предприятие направило около 540 млн рублей
Новости Красноярска: В Красноярске по инициативе «Норникеля» обсудили проблемы экологии

В Красноярске по инициативе «Норникеля» обсудили проблемы экологии

17 Октября 2017 г.
Конференция впервые прошла в краевом центре
Новости компаний
10/11
Олег Гончеров: «Сотрудничество с краевой Счетной палатой помогает сделать работу «КрасКома» более прозрачной и эффективной»
09/11
Прием идей для Буфф-сада продолжается
07/11
Красноярские энергетики ведут работы по повышению надежности электроснабжения
07/11
Прямая уплата НДС в бюджет убьёт «обнал»?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: На трассе под Бородино перевернулся рейсовый автобус

На трассе под Бородино перевернулся рейсовый автобус

7 Ноября 2017 г.
В результате происшествия пострадали десять пассажиров
Новости Красноярска: Четверо туристов получили травмы в заповеднике «Столбы»

Четверо туристов получили травмы в заповеднике «Столбы»

6 Ноября 2017 г.
Путешественники обращались за помощью к спасателям
Новости Красноярска: Погорельцев из поселка Стрелка переселяют в непригодные для жилья дома

Погорельцев из поселка Стрелка переселяют в непригодные для жилья дома

8 Ноября 2017 г.
Сами жители сравнивают постройки с сараями
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.