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В Красноярске объявлен режим «черного неба»

Главная Экология
Красноярск
09:05 2 Ноября 2017
общество, красноярск, погода, город
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске до 19:00 3 ноября объявлен режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Информация об этом появилась на сайте Среднесибирского УГМС. 

«На территории Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении. 

Режим «черного неба» в Красноярске последний раз вводили в июне текущего года. Однако в ночь на 1 ноября датчик наблюдений за воздухом от «Красноярск.Небо» показал рекордный уровень загрязнения только на ул. Павлова (512 микрограммов пыли). 

Отметим, в период «черного неба» жителям рекомендуется минимизировать проведение работ, вызывающих загрязнение атмосферы. Сжигание отходов в ходе действия режима НМУ запрещено. Предприятиям рекомендовано усилить контроль за соблюдением нормативов выбросов.

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