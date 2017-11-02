В Красноярске объявлен режим «черного неба»

В Красноярске до 19:00 3 ноября объявлен режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Информация об этом появилась на сайте Среднесибирского УГМС.

«На территории Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении.