В министерстве экологии предложили платить автомобилистам за отказ от бензина

В министерстве экологии Красноярского края намерены поощрить автомобилистов, которые откажутся от бензина в пользу газа. Такое заявление сделал глава ведомства Владимир Часовитин, выступая перед депутатами Заксобрания. По словам министра, автовладельцев могут освободить от транспортного налога или возместить им затраты на переоборудование машин.

«С одной стороны, мы говорим о том, что необходимо улучшить экологическую ситуацию в городе, а с другой стороны, мы используем транспорт, который выбрасывает в атмосферу вредные вещества. Да, это дорого, но нужно выбирать. Сейчас уже треть выбросов в городе от транспорта. Давайте сделаем выбор в пользу общественного транспорта», — сказал Часовитин, которого цитирует «Авторитетное радио».

Министр отметил, что уже 10 тысяч автомобилей переведены на газ. Всего в Красноярске насчитывается 370 тысяч машин. Сейчас министерство экологии готовит законопроект о поддержке автовладельцев.