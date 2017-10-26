Федеральные журналисты сняли сюжет об экологии в Богучанах

Журналисты телекомпании Рен-ТВ сняли сюжет об экологической ситуации в Богучанском районе Красноярского края. Активисты села Богучаны и ближайших населенных пунктов бьют тревогу. Они уверены, что их район находится на грани экологической катастрофы.

На территории района находятся деревоперерабатывающий комбинат и лесопилки. Как правило, земля там сдается в аренду. Владельцы бизнеса по переработке дерева зарабатывают деньги, но об экологии думают в последнюю очередь.

Дело в том, что за утилизацию опилок предпринимателям нужно платить. Поэтому они выбирают самый легкий вариант — просто выбрасывать накопившиеся отходы.

«Горы мусора располагаются на 4,5 га. Сами бизнесмены говорят, что это не помойка, а склад опилок для будущего производства», — прокомментировала активист Богучанского района.

Жители опасаются, что в скором времени опилки начнут сыпаться в воду. Но территорию загрязняют не только бизнесмены. Ежедневно в реку сливаются производственные отходы предприятий, выливается после откачки содержимое туалетов. Местные жители также оставляют в лесу огромные кучи мусора. Выбрасывают мебель, книги, бутылки и технику. Все это в итоге попадает в Ангару.

Отметим, что Красноярский край входит в Топ-5 лидеров по уровню загрязнения окружающей среды.

Видео: youtube.com

https://ok.ru/video/391025593041