26 октября
Красноярск
погода -3 °C
курсы валют
57.61
 
€ 67.77
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

Федеральные журналисты сняли сюжет об экологии в Богучанах

Главная Экология
Красноярск
09:48 26 Октября 2017
общество, экология, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Журналисты телекомпании Рен-ТВ сняли сюжет об экологической ситуации в Богучанском районе Красноярского края.  Активисты села Богучаны и ближайших населенных пунктов бьют тревогу. Они уверены, что их район находится на грани экологической катастрофы. 

На территории района находятся деревоперерабатывающий комбинат и лесопилки. Как правило, земля там сдается в аренду. Владельцы бизнеса по переработке дерева зарабатывают деньги, но об экологии думают в последнюю очередь. 

Дело в том, что за утилизацию опилок предпринимателям нужно платить. Поэтому они выбирают самый легкий вариант — просто выбрасывать накопившиеся отходы. 

«Горы мусора располагаются на 4,5 га. Сами бизнесмены говорят, что это не помойка, а склад опилок для будущего производства», — прокомментировала активист Богучанского района. 

Жители опасаются, что в скором времени опилки начнут сыпаться в воду. Но территорию загрязняют не только бизнесмены. Ежедневно в реку сливаются производственные отходы предприятий, выливается после откачки содержимое туалетов. Местные жители также оставляют в лесу огромные кучи мусора. Выбрасывают мебель, книги, бутылки и технику. Все это в итоге попадает в Ангару. 

Отметим, что Красноярский край входит в Топ-5 лидеров по уровню загрязнения окружающей среды.

Видео: youtube.com

https://ok.ru/video/391025593041
На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Экология / НОВОСТИ
Новости Красноярска: На ИркАЗе начал работу опытный участок «ЭкоСодерберга»

На ИркАЗе начал работу опытный участок «ЭкоСодерберга»

19 Октября 2017 г.
На реализацию проекта предприятие направило около 540 млн рублей
Новости Красноярска: В Красноярске по инициативе «Норникеля» обсудили проблемы экологии

В Красноярске по инициативе «Норникеля» обсудили проблемы экологии

17 Октября 2017 г.
Конференция впервые прошла в краевом центре
Новости Красноярска: РУСАЛ поделился опытом внедрения наилучших доступных технологий

РУСАЛ поделился опытом внедрения наилучших доступных технологий

16 Октября 2017 г.
В VI Экологической конференции «Охрана окружающей среды и промышленная деятельность на Севере» приняли активное участие представители компании РУСАЛ. Организаторами форума выступили компания «Норникель», Сибирский федеральный университет и АНО «Научно-иссле...
Новости Красноярска: Подведены итоги прошедшей в Красноярске «Охраны окружающей среды и промышленной деятельности на Севере»

Подведены итоги прошедшей в Красноярске «Охраны окружающей среды и промышленной деятельности на Севере»

15 Октября 2017 г.
Два дня участники экологической конференции обсуждали вопросы окружающей среды
Новости Красноярска: В Красноярском крае появится экологическое волонтерское движение

В Красноярском крае появится экологическое волонтерское движение

9 Октября 2017 г.
Активисты будут сообщать об экологических нарушениях в Минприроды
Новости Красноярска: На охрану окружающей среды Красноярский край потратит 2,1 млрд рублей

На охрану окружающей среды Красноярский край потратит 2,1 млрд рублей

6 Октября 2017 г.
Из федерального будет выделено на эти нужны около 430 млн рублей
Новости компаний
25/10
Сбербанк предлагает избавиться от мелочи и получить приятный бонус
24/10
Внимание, архитекторы и дизайнеры! Конкурс идей для Буфф-сада
23/10
Школа управдомов «Жилфонда» перешла на новый формат
23/10
Пилотный электрофильтр ТЭЦ-1 будет высотой с 12-этажный дом
23/10
На комбинате «Волна» подвели итоги работы в «высоком» строительном сезоне—2017
20/10
В Покровском навсегда закрывают малую котельную «КрасКома»
20/10
На Красноярском цементном заводе подвели итоги работы в «высоком» строительном сезоне—2017
18/10
Красноярцев научат счастью на «Тараканьих бегах»
18/10
Ремонты в домах «Жилфонда» завершены на 80%
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Главой Красноярска безальтернативно выбрали Сергея Еремина

Главой Красноярска безальтернативно выбрали Сергея Еремина

24 Октября 2017 г.
За него проголосовали 23 депутата Горсовета
Новости Красноярска: На трассе под Ачинском установили картонный муляж инспектора ДПС

На трассе под Ачинском установили картонный муляж инспектора ДПС

23 Октября 2017 г.
Макет полицейского стал первым в Красноярском крае
Новости Красноярска: СМИ: погибший в «Мегалэнде» мужчина был депутатом районного совета

СМИ: погибший в «Мегалэнде» мужчина был депутатом районного совета

23 Октября 2017 г.
Им оказался депутат Туруханского районного совета Сергей Попович
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.