22 июня
Красноярск
погода +26 °C
курсы валют
60.15
 
€ 67.15
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

Красноярская ТЭЦ-1 приступает к техническому перевооружению газоочистного оборудования

Главная Экология
Красноярск
14:11 22 Июня 2017
оборудование, модернизация, энергетика, техникa
версия для печати Ico_print

Красноярская ТЭЦ-1 Сибирской генерирующей компании объявляет о проведении конкурса на выполнение работ по установке электрофильтра на котле №16 «под ключ». Техническое перевооружение газоочистного оборудования станции позволит снизить выбросы пыли (золы) в отходящих газах котлоагрегата в 10 раз — до 50 мг/нм3.

Реализация инвестиционного проекта согласно техническому заданию пройдет в несколько этапов. Прежде всего победителю закупочной процедуры необходимо будет провести предпроектное исследование. Этот этап включает в себя инженерно-геологические изыскания грунтов в месте установки электрофильтра, определение его физико-механических свойств для расчетов оснований фундамента под оборудование.

На следующих этапах подрядчику предстоит выполнить маркетинговые исследования для определения стоимости материалов, разработать рабочую документацию и смету. Проект в обязательно порядке пройдет оценку в органах государственной экспертизы промышленной безопасности.

В ходе основного этапа работ подрядная организация, на основе согласованных с СГК решений, выполнит поставку электрофильтра на Красноярскую ТЭЦ-1, его монтаж и пуско-наладку.

«Также подрядчик демонтирует существующее газоочистное оборудование котла — батарейно-циклонные уловители и газоходы. При установке электрофильтра к нему будет построен новый газоход и при необходимости выполнена замена существующего дымососа. Функционирование системы фильтрации предусмотрит автоматизированное пылеудаление и пневмотранспорт из бункера фильтра через каналы гидроудаления на склад сухой золы, — рассказывает директор ТЭЦ-1 Сергей Бородулин. — Реализация инвестиционной программы по перевооружению газоочистного оборудования котла позволит значительно сократить выбросы пыли в атмосферу в 10 раз».

Условиями конкурсной документации установка электрофильтра на ТЭЦ-1 предусмотрена до декабря 2018 года. Заявки от заинтересованных участников принимаются до 5 июля.

Техническое перевооружение газоочистных сооружений на котле №16 — часть масштабного проекта по повышению эффективности природоохранного оборудования и модернизации первой красноярской теплоэлектроцентрали. Ранее на Красноярской ТЭЦ-1 был объявлен конкурс на выполнение проектно-изыскательных работ по строительству высотной дымовой трубы, которая заменит три действующих трубы ТЭЦ.

Фото: Сибирская генерирующая компания
По материалам Сибирской генерирующей компании

В статье упоминаются:
Экология / НОВОСТИ
Новости Красноярска: На Красноярской ГЭС посадили 50 деревьев в рамках главного Всероссийского экологического марафона «360 минут»

На Красноярской ГЭС посадили 50 деревьев в рамках главного Всероссийского экологического марафона «360 минут»

19 Июня 2017 г.
Волонтеры разбили аллею в честь 50-летия гидростанции
Новости Красноярска: В Красноярске на два дня продлен режим «черного неба»

В Красноярске на два дня продлен режим «черного неба»

19 Июня 2017 г.
Среда станет самым жарким днем на этой неделе
Новости Красноярска: Компенсационные посадки в Красноярске приостановлены из-за нехватки денежных средств

Компенсационные посадки в Красноярске приостановлены из-за нехватки денежных средств

16 Июня 2017 г.
Для продолжения работ необходимо еще 300 млн рублей
Новости Красноярска: Волонтеры Дня Енисея создают в Красноярске экоточки

Волонтеры Дня Енисея создают в Красноярске экоточки

14 Июня 2017 г.
Первые экологические точки появятся в городе в ближайшие выходные
Новости Красноярска: На красноярских «Столбах» обнаружили детский сад для медвежат

На красноярских «Столбах» обнаружили детский сад для медвежат

10 Июня 2017 г.
Еще в апреле видеокамеры зафиксировали 10 медведей
Новости Красноярска: На КрАЗе состоялось выездное заседание экологического совета

На КрАЗе состоялось выездное заседание экологического совета

8 Июня 2017 г.
РУСАЛ планирует внедрить комплексную систему мониторинга всех газоочистных установок
Новости компаний
20/06
Богучанская ГЭС внесена в «Почетную книгу» города Кодинска
19/06
ТрансТелеКом назначил новых макрорегиональных директоров
19/06
В СибГУ им. М.Ф. Решетнева — опорном университете Красноярского края — стартует приемная кампания
15/06
Водолазы компании «КрасКом» приступили к осмотру технического состояния подводных трубопроводов водозабора о. Нижне-Атамановский
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске семь школ отказались от выпускных вечеров

В Красноярске семь школ отказались от выпускных вечеров

19 Июня 2017 г.
Ученики и родители решили отказать от неофициальной части
Новости Красноярска: В лобовом ДТП в Красноярском крае погиб подросток

В лобовом ДТП в Красноярском крае погиб подросток

18 Июня 2017 г.
Водитель «Нивы» выехал на встречную полосу
Новости Красноярска: В магазинах Красноярска найдены котлеты с сальмонеллой и крахмалом

В магазинах Красноярска найдены котлеты с сальмонеллой и крахмалом

20 Июня 2017 г.
В проверке участвовали 7 образцов котлет
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.