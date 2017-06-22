Красноярская ТЭЦ-1 приступает к техническому перевооружению газоочистного оборудования

Красноярская ТЭЦ-1 Сибирской генерирующей компании объявляет о проведении конкурса на выполнение работ по установке электрофильтра на котле №16 «под ключ». Техническое перевооружение газоочистного оборудования станции позволит снизить выбросы пыли (золы) в отходящих газах котлоагрегата в 10 раз — до 50 мг/нм3.

Реализация инвестиционного проекта согласно техническому заданию пройдет в несколько этапов. Прежде всего победителю закупочной процедуры необходимо будет провести предпроектное исследование. Этот этап включает в себя инженерно-геологические изыскания грунтов в месте установки электрофильтра, определение его физико-механических свойств для расчетов оснований фундамента под оборудование.

На следующих этапах подрядчику предстоит выполнить маркетинговые исследования для определения стоимости материалов, разработать рабочую документацию и смету. Проект в обязательно порядке пройдет оценку в органах государственной экспертизы промышленной безопасности.

В ходе основного этапа работ подрядная организация, на основе согласованных с СГК решений, выполнит поставку электрофильтра на Красноярскую ТЭЦ-1, его монтаж и пуско-наладку.

«Также подрядчик демонтирует существующее газоочистное оборудование котла — батарейно-циклонные уловители и газоходы. При установке электрофильтра к нему будет построен новый газоход и при необходимости выполнена замена существующего дымососа. Функционирование системы фильтрации предусмотрит автоматизированное пылеудаление и пневмотранспорт из бункера фильтра через каналы гидроудаления на склад сухой золы, — рассказывает директор ТЭЦ-1 Сергей Бородулин. — Реализация инвестиционной программы по перевооружению газоочистного оборудования котла позволит значительно сократить выбросы пыли в атмосферу в 10 раз».

Условиями конкурсной документации установка электрофильтра на ТЭЦ-1 предусмотрена до декабря 2018 года. Заявки от заинтересованных участников принимаются до 5 июля.

Техническое перевооружение газоочистных сооружений на котле №16 — часть масштабного проекта по повышению эффективности природоохранного оборудования и модернизации первой красноярской теплоэлектроцентрали. Ранее на Красноярской ТЭЦ-1 был объявлен конкурс на выполнение проектно-изыскательных работ по строительству высотной дымовой трубы, которая заменит три действующих трубы ТЭЦ.

Фото: Сибирская генерирующая компания

По материалам Сибирской генерирующей компании