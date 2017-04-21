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Красноярская ТЭЦ-1 действует в рамках природоохранного законодательства

Главная Экология
Красноярск
12:29 21 Апреля 2017
экология, проверка, эксперты, выбросы
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На Красноярской ТЭЦ-1 Сибирской генерирующей компании с 18 марта по 14 апреля 2017 года проводилась проверка по соблюдению законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха, в том числе в период неблагоприятных метеоусловий (НМУ). Превышений установленных нормативных значений выбросов у станции нет.

Проверку проводила природоохранная прокуратура Красноярска, в качестве экспертов были привлечены специалисты Управления Росприроднадзора по краю и Центра лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ) по Енисейскому региону.

По результатам работы комиссии представитель Управления Росприроднадзора подготовил справку по соблюдению Красноярской ТЭЦ-1 законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха. В ней сказано, что станцией разработан и утвержден план мероприятий по уменьшению выбросов в периоды НМУ, документ был направлен на согласование в министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края 10 февраля 2017 года. Указанные мероприятия на станции выполняются. Проведенные специалистом ЦЛАТИ инструментальные замеры показали, что выбросы станции при выполнении мероприятий в период НМУ не превышает установленные нормативы.

Фото: ООО «Сибирская генерирующая компания»
По материалам ООО «Сибирская генерирующая компания»

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