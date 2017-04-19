Сотрудники Красноярской ГЭС ЕвроСибЭнерго присоединились к экомарафону En+ Group «360 минут»

В рамках Года экологии впервые на Красноярской ГЭС стартовал экологический конкурс «Наш общий дом», он проходит в рамках главного Всероссийского волонтерского экомарафона En+ Group «360 минут». Однако многие сотрудники уже выразили желание стать участниками. Конкурс продлится до 31 августа. Сотрудники Красноярской ГЭС сформируют команды и будут соревноваться в пяти основных этапах конкурса.

Добровольческие инициативы корпоративных волонтеров направлены на бережное и ответственное отношение к природе: организация уборки берегов Енисея, участие в акции в заповеднике «Столбы». Участники разработают собственные экологические проекты для решения экологических проблем г.Дивногорска: установка мусорных баков в г.Дивногорске, утилизация батареек, пропаганда осторожного обращения с огнем.

Команды также смогут выложить фотоотчеты о выполненных делах в соц.сети на страницы участников с хэштегом #КрасГЭС #Нашобщийдом #360минут2017. Кроме того, поощряется формирование при каждой команде группы поддержки из родственников, друзей и знакомых (жителей г. Дивногорска), это будет давать команде дополнительные очки.

Генеральный директор ПАО «Красноярская ГЭС» Сергей Каминский:

- Сотрудники Красноярской ГЭС всегда отличались активной жизненной позицией. Мы участвуем в социальных, культурных и спортивных мероприятиях города и края. Но этот конкурс – особый, так как он направлен на экологическое воспитание и формирование корпоративного духа. Корпоративное волонтерство – явление для России новое, однако довольно перспективное. И я рад, что у наших сотрудников появилась возможность не только сделать полезные дела для города и компании, но и обменяться опытом со своими коллегами..

Команда, набравшая максимальное количество баллов во всех этапах конкурса, будет приглашена для участия в ключевой акции экомарафона «360 минут», которая состоится в сентябре 2017 года. Для корпоративных волонтеров это станет не только увлекательным путешествием на Байкал и знакомством с его удивительной природой, но и возможностью внести свой вклад в сохранение уникальной экосистемы.

В 2017 году значительно расширена география экомарафона. В нем примут участие сотни экодвижений по всей стране, он затронет заповедники и национальные парки на территории Иркутской области, Красноярского и Забайкальского краев, республик Хакасия и Бурятия, регионов Дальнего Востока, а также Краснодарского края и Архангельской области. С марта по октябрь 2017 года организаторами запланированы десятки экологических мероприятий с участием около 100 000 волонтеров. За предыдущие годы волонтеры акций «360 минут» подняли, вырыли и даже достали со дна озера Байкал мусор объемом 4800 куб. м. В дальнейшем он весь был утилизирован и частично переработан. Кроме того, были облагорожены десятки заповедных зон, убраны несанкционированные свалки, сооружены экологические тропы, обустроены станции кольцевания птиц.

Серию летних экомероприятий с ключевой акцией в начале сентября компания En+ Group при поддержке национального фонда «Страна заповедная» и Фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело» организует седьмой год подряд. Главный Всероссийский экологический волонтерский марафон En+ Group «360 минут» в 2017 году включен в официальный список мероприятий Министерства природных ресурсов и экологии РФ, проводимых в рамках Года экологии и 100-летия заповедной системы России. Экологический марафон «360 минут» вырос из акции «360 минут ради Байкала». На сегодняшний день он является частью комплексной системы инициатив, проводимых En+ Group по защите озера Байкал и заповедных территорий. Среди них — проекты, связанные с экопросвещением, эковолонтерством, поддержкой научных исследований, внедрение бизнес-технологий в природоохранную деятельность и другие.

Фото: пресс-служба ПАО "Красноярская ГЭС"

По материалам пресс-службы ПАО "Красноярская ГЭС"