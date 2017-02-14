В природном парке «Ергаки» пройдет экологический рейд по турбазам

В природном парке «Ергаки» пройдет заседание государственной экологической экспертизы. Информация об этом была опубликована на официальном портале Красноярского края.

Участниками мероприятия станут специалисты Минприроды края и дирекции природного парка. Эксперты оценят влияние существующих хозяйствующих объектов на экосистему заказника. Сейчас на территории парка находятся 9 туристических баз.

«Это уникальный уголок природы, туристические маршруты которого популярны далеко за пределами нашего края. Мы активно выступаем за широкую популяризацию парка, но все же основная наша задача-сохранение его хрупкой экосистемы. Поэтому вопросы экологической направленности стоят на особом контроле министерства», — сообщила начальник отдела государственной экологической экспертизы и регулирования деятельности в области обращения с отходами Юлия Гуменюк.

Специалисты проверят наличие разрешительных документов в сфере обращения с отходами, соблюдение правил режима охраны природного парка.

Если при проверке будут выявлены нарушения природоохранного законодательства, виновников привлекут к административной ответственности в виде штрафа до 500 тыс. рублей.

Напомним, в Госдуме обсуждают инициативу сделать посещение всех природных парков России платным. Платный вход могут сделать в Веппском лесу в Ленинградской области, Бажовских местах в Свердловской области, Цимлянских песках в Волгоградской области, Голубых озерах на Камчатке и других рекреационных зонах. Причиной подобной инициативы могло стать то, что посетители оставляют после себя мусор и вытоптанный газон.