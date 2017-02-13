Режим «черного неба» в Красноярске продлили до 16 февраля

В Красноярске до четверга продлен режим неблагоприятных метеорологических условий, действовавший с 10 февраля. Информация об этом появилась на официальном сайте Среднесибирского УГМС.

«С 19 часов 13 февраля 2017 года до 19 часов 16 февраля 2017 года на территории Красноярска сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Продлеваются НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении ведомства.

В период «черного неба» жителям рекомендуется минимизировать проведение работ, вызывающих загрязнение атмосферы. Сжигание отходов в ходе действия режима НМУ запрещено. Предприятиям рекомендовано усилить контроль за соблюдением нормативов выбросов.

Продление режима НМУ совпало с наступившими в Красноярске морозами. По прогнозам синоптиков, потепление ожидается только к концу рабочей недели.