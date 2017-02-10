В Красноярске объявлен режим «черного неба»

Очередной режим «черного неба» объявлен в Красноярске. Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в городе с вечера 9 февраля до 19 часов 13 февраля. Сообщение об этом появилось на сайте Среднесибирского УГМС.

«На территории города Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — сообщается на сайте.

В период «черного неба» жителям рекомендуется минимизировать проведение работ, вызывающих загрязнение атмосферы. Сжигание отходов в ходе действия режима НМУ запрещено. Предприятиям рекомендовано усилить контроль за соблюдением нормативов выбросов.

Напомним, режим «черного неба» объявлен в Красноярске уже во второй раз в этом году. Ранее неблагоприятные метеоусловия действовали с 10 по 18 января.