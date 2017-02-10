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В Красноярске объявлен режим «черного неба»

Главная Экология
Красноярск
09:08 10 Февраля 2017
болезнь, красноярск, экология, здоровье
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Очередной режим «черного неба» объявлен в Красноярске. Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в городе с вечера 9 февраля до 19 часов 13 февраля. Сообщение об этом появилось на сайте Среднесибирского УГМС.

«На территории города Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — сообщается на сайте.

В период «черного неба» жителям рекомендуется минимизировать проведение работ, вызывающих загрязнение атмосферы. Сжигание отходов в ходе действия режима НМУ запрещено. Предприятиям рекомендовано усилить контроль за соблюдением нормативов выбросов.

Напомним, режим «черного неба» объявлен в Красноярске уже во второй раз в этом году. Ранее неблагоприятные метеоусловия действовали с 10 по 18 января.

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