Красноярская ГЭС поделилась планами на Год экологии

Представители власти, бизнеса и общественных организация рассказали, что они планируют сделать в Год экологии в Красноярске.

Министерство природных ресурсов Красноярского края в 2017 году ужесточает систему экологического мониторинга и требования к предприятиям по предельно-допустимым выбросам в атмосферу. Начальник отдела министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края Юлия Гуменюк подчеркнула, что в этом году на модернизацию системы наблюдения в Красноярске и Ачинске выделено 37 миллионов рублей. Это 6 стационарных постов, которые фиксируют состояние воздуха каждые 20 минут. Будут актуализированы ПДВ (предельно допустимые выбросы), в связи с этим снизятся квоты ПДВ для предприятий, что должно подстегнуть их модернизировать свое оборудование.

Генеральный директор Красноярской ГЭС ЕвроСибЭнерго Сергей Каминский рассказал о том, что планирует сделать компания в 2017 году в части экологической политики.

С 1994 года на ГЭС действует программа модернизации. В настоящее время на станции заменены все 12 гидрогенераторов и электрооборудование открытых распределительных устройств (ОРУ 220 кВ и ОРУ 220 кВ). На эти цели потрачено более 34 млрд. рублей. В 2017 году на гидростанции начнется замена рабочих колес агрегатов. Это не только повысит производственную эффективность с увеличением КПД минимум на 5%, но и также приведет к увеличению выработки чистой электроэнергии на ГЭС без увеличения объемов используемой воды. Это позволит частично заместить энергию наименее эффективных угольных электростанций, снизить выбросы парниковых газов и приведет к улучшению экологической обстановки на территории Красноярского края.

«Красноярская ГЭС является не только крупнейший производитель электрической энергии в Красноярском крае, но и вследствие этого она играет роль главного регулятора стока и водного режима одной из крупнейших рек континента – Енисее. Поэтому мы со всей ответственностью понимаем, насколько производственные процессы влияют на экологическую обстановку и условия водопользования», – подчеркнул Сергей Каминский.

Кроме того, Красноярская ГЭС уже три года подряд получает сертификаты по программе ресертификационного аудита системы менеджмента качества (СМК) по стандарту ISO 9001:2008 и по программе периодического аудита системы экологического менеджмента (СЭМ) по стандарту ISO 14001:2004. Это подтверждает соответствие работы станции требованиям стандартов. Аудиторы по результатам 2016 года, в том числе, отметили положительные результаты компании, отнесённые как к области качества, так и к экологическим аспектам деятельности компании.