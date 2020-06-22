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Бухгалтер из Красноярского края прошел на шоу «Голос» в Финляндии

Главная Культура
Красноярск
09:30 22 Июня 2020
культура, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Певец из Красноярского края Евгений Энгельгардт стал участником шоу The Voice of Finland. 38-летний мужчина родом из Игарки, а сейчас живет в Санкт-Петербурге. Он работает бухгалтером и учится на эстрадно-джазовом факультете Академии музыки имени Е. В. Образцовой.

Во время «слепых прослушиваний» на шоу в Финляндии Евгений Энгельгардт исполнил песню группы Queen «We Are The Champions». К певцу повернулись все четверо членов жюри, высоко оценив его музыкальный талант. Эксперты отметили, что сибиряк отлично владеет языком музыки.

«Пение – это моя жизнь. Когда я пою, я счастлив, потому что так я могу выразить свои чувства», - поделился со зрителями Евгений.

Теперь красноярец проходит в первый тур финского аналога шоу «Голос» и будет готовить песню для нового выступления со своим профессиональным наставником.

Фото: youtube.com

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