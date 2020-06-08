Красноярский театр кукол объявил о завершении сезона

Красноярский театр кукол объявил о завершении 82-го сезона. Все театры в Красноярском крае и в целом по России из-за пандемии коронавируса прекратили работу. Некоторые учреждения культуры освоили онлайн-формат. Театр кукол не стал исключением.

«Ограничения, введенные на территории всей России в связи с пандемией, внесли коррективы в планы театра на последние месяцы сезона. Но до 7 июня в театре шла работа онлайн, на платформах Zoom и Whatsapp», - объявили в театре.

Для красноярцев в течение этого сезона показали шесть премьер: «Егоркина былина», «Деликатесы», «Я – кулак. Я – А-Н-Н-А», «Ужасно скрипучая дверь», «Папины истории» и «Щелкунчик».

Отметим, что другие красноярские театры пока не объявляли о завершении сезона. Учреждениям запрещено работать минимум до 14 июня - пока в регионе действует режим самоизоляции. Регион перешел к первому этапу снятия ограничения - работа театров, кафе и музеев возможно только на втором и третьем этапах.

Фото: puppet24.com