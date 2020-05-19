«Ночь музеев» впервые пройдет в онлайн формате

16 мая на сайте телеком-оператора «Дом.ru» свои двери распахнет арт-галерея, посвященная «Ночи музеев 2020». Участников ждут авторские онлайн-экскурсии по городам и музеям, мастер-классы по живописи для детей и взрослых, а также розыгрыши промокодов на арт-вечеринку Painty.

Международная акция «Ночь музеев» пройдет в России в 14-й раз, но впервые в новом онлайн-формате: без билетов, перемещений по городу и спешки, чтобы успеть везде побывать. Вместе с сотрудниками музеев, учеными, художниками, видеоблогерами «Дом.ru» собрал на своем сайте интересную коллекцию. Так, например, не выходя из дома, можно прогуляться по подземной галерее Врубелевского корпуса музея в Омске, увидеть дореволюционные гаражи Петербурга, в Улан-Удэ познакомиться с историей и культурой народов, проживающих в Республике Бурятия. Красноярск в проекте представляет музейный центр «Площадь Мира» с авторской обзорной экскурсией по музейному комплексу.

Тех, кто любит рисовать, ждет серия прямых эфиров с мастер-классами по живописи в официальной группе «Дом.ru» во ВКонтакте:

Дарья Долгополова, художник-педагог, блогер, автор популярного YouTube-канала «Dari Art - Рисовать может каждый» проведет «сладкий» мастер-класс по акварели. Начало в 10.00, время московское;

Анастасия (Корнилова) Дюкина, художник, основатель, арт-директор и преподаватель сети художественных студий приглашает к себе семейную аудиторию на этюд гуашью «Птичка на яблоневой веточке». Начало в 12.00 (мск);

Телеканал, полностью посвященный искусству, Museum приглашает на мастер-класс «Цветы» от Елены Моисеевой, реставратора и художника-декоратора. За час участники нарисуют картину с маками, а еще у них будет возможность принять участие в специальном розыгрыше подарка – графического планшета от канала. Начало в 14.00 (мск);

Наталья Юршина, профессиональный художник и рекордсмен Книги Рекордов России как художник, который провел самый массовый мастер-класс в нашей стране, научит рисовать «Звездное небо» акриловыми красками. Начало в 16:00 (мск).

Чтобы принять участие в розыгрыше промокодов на арт-вечеринку Painty достаточно внимательно смотреть экскурсии на сайте «Дом.ru» и запомнить код, который будет показан в видео, или оставить комментарий «Хочу рисовать» под конкурсным постом в сообществе оператора в «ВКонтакте», сделав репост записи на свою страницу (на время конкурса она должна быть открытой). Победители будут выбраны среди подписчиков случайным образом.

Дом.ru ежегодно поддерживает проект «Ночь Музеев». Организаторы уверены, что погрузиться в мир искусства и почувствовать себя настоящим художником может каждый, оставаясь дома в безопасности.

Фото: «Дом.ru»