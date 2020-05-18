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Красноярская актриса сыграла в онлайн-спектакле литовского драматурга

Главная Культура
Красноярск
10:55 18 Мая 2020
культура, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Актриса красноярского театра им. Пушкина Анна Богомолова сыграла в онлайн-спектакле - она прочитала пьесу литовского драматурга Марюса Ивашкявичюса «Спящие». Дистанционную театральную постановку можно было увидеть в начала мая. 

Спектакль «Спящие» о будущем, которое сильно изменилось после глобальной катастрофы и живет по новым правилам в XXII веке.

В читке пьесы приняли участие известные российские и зарубежный актеры, например, Лия Ахиджакова и Ксения Раппопорт. Среди них была и красноярка Анна Богомолова. Она получила предложение поучаствовать в спектакле драматурга Марюса Ивашкявичюса в декабре, когда он приезжал в краевой центр на премьеру спектакля «Русский роман». 

Добавим, что zoom-спектакль теперь выходит в виде подкастов в социальных сетях. 

 

 

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