Красноярская актриса сыграла в онлайн-спектакле литовского драматурга

Актриса красноярского театра им. Пушкина Анна Богомолова сыграла в онлайн-спектакле - она прочитала пьесу литовского драматурга Марюса Ивашкявичюса «Спящие». Дистанционную театральную постановку можно было увидеть в начала мая.

Спектакль «Спящие» о будущем, которое сильно изменилось после глобальной катастрофы и живет по новым правилам в XXII веке.

В читке пьесы приняли участие известные российские и зарубежный актеры, например, Лия Ахиджакова и Ксения Раппопорт. Среди них была и красноярка Анна Богомолова. Она получила предложение поучаствовать в спектакле драматурга Марюса Ивашкявичюса в декабре, когда он приезжал в краевой центр на премьеру спектакля «Русский роман».

Добавим, что zoom-спектакль теперь выходит в виде подкастов в социальных сетях.