29 апреля
Красноярск
погода +14 °C
74.57
 
€ 80.77
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Краеведческий музей проведет онлайн-трансляции об истории Красноярского края

Главная Культура
Красноярск
09:00 29 Апреля 2020
культура, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Краеведческий музей запускает серию онлайн-трансляций об истории Красноярского края. В среду, 29 апреля, археолог Сергей Фокин в прямом эфире расскажет о первобытных людях, которые населяли Сибирь. Он готов показать древнейшие артефакты, найденные во время раскопок на территории края.

«Речь пойдет о древнейшем прошлом нашего края: первые поселения человека в Сибири, стоянки древних людей, которые потрясли антропологический мир, археологическая карта бронзового века, находки из курганов Аржан-1 и Аржан-2, Енисейская письменность, богатейшее захоронение XIII-XIV веков», - рассказали в пресс-службе музея.

Лекция начнется на YouTube-канале музея в 18:00. Запись эфира сохранят, его можно будет посмотреть позже.

Также доступна первая лекция «Киты: от великанов до пигмеев». Темы следующих эфиров сотрудники музея планируют определить с учетом пожеланий зрителей.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Культура / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярский музей попал в топ-10 лучших в России

Красноярский музей попал в топ-10 лучших в России

21 Апреля 2020 г.
Рейтинг составлен за 2019 год
Новости Красноярска: Группа Чиж & Co сыграет онлайн-концерт на платформе МТС

Группа Чиж & Co сыграет онлайн-концерт на платформе МТС

10 Апреля 2020 г.
Музыканты выступят в воскресенье 12 апреля
Новости Красноярска: Вячеслав Бутусов даст онлайн-концерт на платформе МТС

Вячеслав Бутусов даст онлайн-концерт на платформе МТС

3 Апреля 2020 г.
«МТС» продолжает организацию онлайн концертов
Новости Красноярска: Красноярская филармония проведет онлайн-концерты

Красноярская филармония проведет онлайн-концерты

25 Марта 2020 г.
Первая трансляция состоится в среду, 25 марта
Новости Красноярска: В Красноярске из-за коронавируса отменяют все концерты и массовые мероприятия

В Красноярске из-за коронавируса отменяют все концерты и массовые мероприятия

17 Марта 2020 г.
Деньги за билеты обещают вернуть
Новости Красноярска: В марте Красноярск примет большой фестиваль мультфильмов

В марте Красноярск примет большой фестиваль мультфильмов

13 Марта 2020 г.
Организаторы обещают много анимации для детей и взрослых
Новости компаний
23/04
В отношении «двойника» «КрасКома» возбудили дело о нарушении антимонопольного законодательства
22/04
СГК подключила к тепловым сетям два детских сада в микрорайоне Белые Росы
17/04
СФУ запускает курс лекций по гастрономии и гостеприимству онлайн
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Десять школ края попали в рейтинг лучших в России

Десять школ края попали в рейтинг лучших в России

24 Апреля 2020 г.
Оценивались результаты выпускников
Новости Красноярска: Красноярцам предлагают работу во время самоизоляции

Красноярцам предлагают работу во время самоизоляции

24 Апреля 2020 г.
Представлены самые актуальные вакансии
Новости Красноярска: Красноярские ученые близки к разгадке тайны падения Тунгусского метеорита

Красноярские ученые близки к разгадке тайны падения Тунгусского метеорита

28 Апреля 2020 г.
Красноярские ученые продолжают заниматься исследованием Тунгусского феномена. Они каждый раз приходят к новым вывода,...
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19