Краеведческий музей проведет онлайн-трансляции об истории Красноярского края

Краеведческий музей запускает серию онлайн-трансляций об истории Красноярского края. В среду, 29 апреля, археолог Сергей Фокин в прямом эфире расскажет о первобытных людях, которые населяли Сибирь. Он готов показать древнейшие артефакты, найденные во время раскопок на территории края.

«Речь пойдет о древнейшем прошлом нашего края: первые поселения человека в Сибири, стоянки древних людей, которые потрясли антропологический мир, археологическая карта бронзового века, находки из курганов Аржан-1 и Аржан-2, Енисейская письменность, богатейшее захоронение XIII-XIV веков», - рассказали в пресс-службе музея.

Лекция начнется на YouTube-канале музея в 18:00. Запись эфира сохранят, его можно будет посмотреть позже.

Также доступна первая лекция «Киты: от великанов до пигмеев». Темы следующих эфиров сотрудники музея планируют определить с учетом пожеланий зрителей.