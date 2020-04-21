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Красноярский музей попал в топ-10 лучших в России

Главная Культура
Красноярск
16:45 21 Апреля 2020
общество, культура, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Российское агентство ТурСтат составило рейтинг лучших музеев России в 2019 году. В топ-10 вошел красноярский музейный центр «Площадь Мира» - он оказался на пятой строчке. 

Список был составлен на основе рейтинга популярности музеев современного искусства, виртуальных туров и экскурсий. 

«Крупнейший за Уралом музей современного искусства находится в одном рейтинге вместе с такими культурными учреждениями как Музей современного искусства «Гараж» в Москве, Московский музей современного искусства «ММОМА», Музей современного искусства Эрарта в Санкт-Петербурге, Ельцин Центр в Екатеринбурге», - рассказали авторы рейтинга. 

В прошлом году красноярское музейное пространство посетили более 300 тысяч человек. 

Отметим, что по посещаемости центру «Площадь Мира» не уступают Красноярский краевой краеведческий музей и Минусинский краеведческий музей им. Мартьянова. 

Фото: «Площадь Мира»

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