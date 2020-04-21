Красноярский музей попал в топ-10 лучших в России

Российское агентство ТурСтат составило рейтинг лучших музеев России в 2019 году. В топ-10 вошел красноярский музейный центр «Площадь Мира» - он оказался на пятой строчке.

Список был составлен на основе рейтинга популярности музеев современного искусства, виртуальных туров и экскурсий.

«Крупнейший за Уралом музей современного искусства находится в одном рейтинге вместе с такими культурными учреждениями как Музей современного искусства «Гараж» в Москве, Московский музей современного искусства «ММОМА», Музей современного искусства Эрарта в Санкт-Петербурге, Ельцин Центр в Екатеринбурге», - рассказали авторы рейтинга.

В прошлом году красноярское музейное пространство посетили более 300 тысяч человек.

Отметим, что по посещаемости центру «Площадь Мира» не уступают Красноярский краевой краеведческий музей и Минусинский краеведческий музей им. Мартьянова.

Фото: «Площадь Мира»