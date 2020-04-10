Группа Чиж & Co сыграет онлайн-концерт на платформе МТС

«МТС» продолжает организацию онлайн концертов и сообщает о запуске прямой трансляции выступления группы Чиж & Co.

Музыканты выступят в воскресенье 12 апреля в 19-00 по московскому времени. Трансляция будет вестись из студии в Санкт-Петербурге и будет доступна в прямом эфире на платформе МТС vr.mts.ru и в официальных аккаунтах МТС в социальных сетях.

Чиж & Co исполнят свои знаменитые хиты, пообщаются со зрителями в онлайн-формате и ответят на вопросы.

МТС ранее организовала прямые трансляции концертов Чайф, The Hatters и Вячеслава Бутусова. Прямые трансляции посмотрели более 10 миллионов человек. Более 55 тысяч зрителей оставили комментарии к постам с трансляциями концертов в социальных сетях, рекордное число вопросов было адресовано к группе The Hatters – 25 873. Ответы на десятки вопросов были озвучены музыкантам во время прямого эфира.

Записи концертов после трансляции можно пересмотреть на vr.mts.ru в формате дополненной реальности — с возможностью поворота картинки на 360⁰. Более половины тех, кто смотрели концерты на платформе, смотрели их в VR.

Фото: ПАО «МТС»

По материалам ПАО «МТС»