Вячеслав Бутусов даст онлайн-концерт на платформе МТС

«МТС» продолжает организацию онлайн концертов и сообщает о запуске прямой трансляции выступления Вячеслава Бутусова – легенды русского рока, лидера и вокалиста рок-групп Nautilus Pompilius, «Ю-Питер» и «Орден Славы».



Музыкант выступит в воскресенье 5 апреля в 19-00 по московскому времени. Трансляция будет вестись из студии в Санкт-Петербурге и будет доступна в прямом эфире на платформе МТС https://vr.mts.ru/ и в социальных сетях оператора.



Вячеслав Бутусов – легендарный рок-музыкант, лидер и вокалист рок-групп Nautilus Pompilius, «Ю-Питер» и новой группы «Орден Славы». Для многочисленных поклонников Вячеслав Бутусов не просто музыкант, а настоящий герой своего времени и один из самых ярких представителей музыкальной эпохи, которая навсегда останется в сердцах миллионов людей.



Вячеслав Бутусов исполнит для зрителей лучшие песни Nautilus Pompilius, которые знает и любит каждый! Когда-то Илья Кормильцев сказал: «Эта музыка будет вечной», — и его слова стали пророческими. Онлай-концерт Вячеслава Бутусова – это возможность вновь испытать самые сильные эмоции от прекрасной музыки и проникновенных текстов, оставаясь дома.



Ранее МТС уже организовала прямые трансляции концертов групп Чайф из Екатеринбурга и Шляпники (The Hatters) из их студии в Петербурге. Трансляции посмотрело в прямом эфире почти 10 миллионов человек. Трансляции ведутся на портале vr.mts.ru и в социальных сетях МТС (facebook, vk, Одноклассники, Instagram). Записи концертов после трансляции можно пересмотреть на vr.mts.ru в vr-формате – с возможностью поворота на 360⁰. Более половины тех, кто смотрели концерты на платформе, смотрели его в vr.

Фото: music.yandex.ru

По материалам ПАО «МТС»