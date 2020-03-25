25 марта
Красноярск
погода -11 °C
78.85
 
€ 85.43
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярская филармония проведет онлайн-концерты

Главная Культура
Красноярск
08:30 25 Марта 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Красноярская филармония организует трансляции из своих залов. Первый онлайн-концерт состоится в среду, 25 марта, в 16:00. Для пользователей выступят артисты Красноярского филармонического русского оркестра имени А.Ю. Бардина с саундтреками к легендарным фильмам и эстрадными композициями.

В пятницу, 27 марта, Андрей Бардин на органе сыграет музыку из кино и сериалов. Начало трансляции в 11:00.

Во вторник, 31 марта, в 16:00 Красноярский академический симфонический оркестр исполнит «Серенаду для струнного оркестра» Петра Ильича Чайковского.

Трансляции будут проходить в  Instagram (@krasfil.ru) и на странице Красноярской краевой филармонии в facebook.  

Фото: krasfil.ru

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Культура / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске из-за коронавируса отменяют все концерты и массовые мероприятия

В Красноярске из-за коронавируса отменяют все концерты и массовые мероприятия

17 Марта 2020 г.
Деньги за билеты обещают вернуть
Новости Красноярска: В марте Красноярск примет большой фестиваль мультфильмов

В марте Красноярск примет большой фестиваль мультфильмов

13 Марта 2020 г.
Организаторы обещают много анимации для детей и взрослых
Новости Красноярска: Звукорежиссер «Радио Сибирь Красноярск» вышел в финал престижного музыкального конкурса

Звукорежиссер «Радио Сибирь Красноярск» вышел в финал престижного музыкального конкурса

10 Марта 2020 г.
Антон Русяев стал единственным финалистом из России
Новости Красноярска: «Проводы зимы»: Масленичные гуляния в Сухобузимском районе

«Проводы зимы»: Масленичные гуляния в Сухобузимском районе

2 Марта 2020 г.
Как красноярцы провели настоящую Масленицу
Новости Красноярска: Представлена программа празднования Масленицы в Красноярске

Представлена программа празднования Масленицы в Красноярске

28 Февраля 2020 г.
Народные гулянья пройдут на правобережной набережной и в Татышев-парке
Новости Красноярска: В Сухобузимском отметят Масленицу фестивалем народной культуры

В Сухобузимском отметят Масленицу фестивалем народной культуры

26 Февраля 2020 г.
Праздник состоится 1 марта
Новости компаний
24/03
МегаФон развивает дистрибуцию сим-карт в онлайн-каналах
23/03
Проверено: пить можно
23/03
СФУ поделится со школами цифровыми ресурсами
20/03
Аккредитация нефтегазового направления возобновлена
20/03
Автопарк Красноярского цементного завода пополнился новым самосвалом «Вольво»
18/03
Дни открытых дверей СФУ пройдут в онлайн-режиме
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске ищут свидетелей смертельного ДТП на Котельникова

В Красноярске ищут свидетелей смертельного ДТП на Котельникова

23 Марта 2020 г.
Водитель сбил мужчину и скрылся
Новости Красноярска: У пятого красноярца подтвердился коронавирус

У пятого красноярца подтвердился коронавирус

21 Марта 2020 г.
Еще десятки людей ждут результаты анализов
Новости Красноярска: Более тысячи красноярских туристов отправлены на самоизоляцию

Более тысячи красноярских туристов отправлены на самоизоляцию

20 Марта 2020 г.
Всего медики обследовали 1,5 тысячи человек
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19