Красноярская филармония проведет онлайн-концерты

Красноярская филармония организует трансляции из своих залов. Первый онлайн-концерт состоится в среду, 25 марта, в 16:00. Для пользователей выступят артисты Красноярского филармонического русского оркестра имени А.Ю. Бардина с саундтреками к легендарным фильмам и эстрадными композициями.

В пятницу, 27 марта, Андрей Бардин на органе сыграет музыку из кино и сериалов. Начало трансляции в 11:00.

Во вторник, 31 марта, в 16:00 Красноярский академический симфонический оркестр исполнит «Серенаду для струнного оркестра» Петра Ильича Чайковского.

Трансляции будут проходить в Instagram (@krasfil.ru) и на странице Красноярской краевой филармонии в facebook.

Фото: krasfil.ru