В Красноярске из-за коронавируса отменяют все концерты и массовые мероприятия

Красноярская краевая филармония предупредила об отмене концертов и других мероприятий в марте из-за коронавируса. Горожанам обещают вернуть полную стоимость билетов.

«Билеты на отмененные концерты принимаются к возврату по месту приобретения с возмещением полной стоимости. Информацию о возврате можно уточнить по телефону касс краевой филармонии», - рассказали в учреждении.

Кроме того, концерты по указу губернатора Красноярского края начали отменять в гранд-холле «Сибирь». Так, из-за пандемии на декабрь перенесено выступление певицы Ирины Аллегровой - оно было запланировано на 19 марта. Красноярский ансамбль танца Сибири им. Михаила Годенко досрочно завершил гастроли по Европе из-за коронавируса. Артисты отправились на двухнедельный карантин.

Государственные школы искусств и музыкальные школы в крае закрыты на каникулы. С сегодняшнего дня детей можно обучать только дистанционно или в режиме-онлайн. Ученики в Красноярске в течение двух недель будут находится на вынужденных каникулах. У студентов «отпуск» не планируется - лекции проводятся через интернет.

Фото: vk.com/krasfil