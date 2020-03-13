13 марта
Красноярск
погода -1 °C
71.47
 
€ 81.02
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В марте Красноярск примет большой фестиваль мультфильмов

Главная Культура
Красноярск
09:35 13 Марта 2020
культура, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

XIII Большой фестиваль мультфильмов откроется в Красноярске 20 марта. Организаторы готовят лучшие анимационные картины мира, как для детей, так и для взрослых. В серии «18+» спецпроект «Только для женщин!», а также программа «Победители», в которой собраны работы, отмеченные на крупных международных анимационных фестивалях.

«Детская зарубежная программа в этом году состоит из мультфильмов, выполненных в разных техниках режиссерами из Японии, Великобритании, Канады, США, Израиля, Новой Зеландии, Франции, Китая и многих других стран. Как и в прошлом году, на фестивале будет работать «Фабрика мультфильмов», где каждый научится создавать анимационную картину в любой технике», - сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Фестиваль мультфильмов продлится с 20 марта по 3 апреля. Площадками станут Дом кино, кинотеатр «Мечта» и музейный центр «Площадь Мира».

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Культура / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Звукорежиссер «Радио Сибирь Красноярск» вышел в финал престижного музыкального конкурса

Звукорежиссер «Радио Сибирь Красноярск» вышел в финал престижного музыкального конкурса

10 Марта 2020 г.
Антон Русяев стал единственным финалистом из России
Новости Красноярска: «Проводы зимы»: Масленичные гуляния в Сухобузимском районе

«Проводы зимы»: Масленичные гуляния в Сухобузимском районе

2 Марта 2020 г.
Как красноярцы провели настоящую Масленицу
Новости Красноярска: Представлена программа празднования Масленицы в Красноярске

Представлена программа празднования Масленицы в Красноярске

28 Февраля 2020 г.
Народные гулянья пройдут на правобережной набережной и в Татышев-парке
Новости Красноярска: В Сухобузимском отметят Масленицу фестивалем народной культуры

В Сухобузимском отметят Масленицу фестивалем народной культуры

26 Февраля 2020 г.
Праздник состоится 1 марта
Новости Красноярска: В Красноярске к 75-летию Победы воссоздадут улицу 40-х годов

В Красноярске к 75-летию Победы воссоздадут улицу 40-х годов

25 Февраля 2020 г.
У жителей попросили памятные для того времени вещи
Новости Красноярска: При поддержке РУСАЛа в Красноярске стартовал фестиваль Владимира Спивакова и оркестра «Виртуозы Москвы»

При поддержке РУСАЛа в Красноярске стартовал фестиваль Владимира Спивакова и оркестра «Виртуозы Москвы»

13 Февраля 2020 г.
В ближайшие дни виртуозы дадут еще три концерта
Новости компаний
13/03
СФУ вошёл в топ самых влиятельных вузов России
13/03
Впервые в России МТС и TikTok создали коллаборацию в сфере благотворительности
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Глава «Татышев-парка» покинул пост

Глава «Татышев-парка» покинул пост

10 Марта 2020 г.
Максим Бархатов написал заявление по собственному желанию
Новости Красноярска: В Красноярске горит квартира в многоэтажном доме

В Красноярске горит квартира в многоэтажном доме

10 Марта 2020 г.
В социальных сетях рассказали о пострадавших
Новости Красноярска: В Красноярске распространяют информацию о гибели пациента от коронавируса

В Красноярске распространяют информацию о гибели пациента от коронавируса

10 Марта 2020 г.
Медики это опровергают
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19