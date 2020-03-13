В марте Красноярск примет большой фестиваль мультфильмов

XIII Большой фестиваль мультфильмов откроется в Красноярске 20 марта. Организаторы готовят лучшие анимационные картины мира, как для детей, так и для взрослых. В серии «18+» спецпроект «Только для женщин!», а также программа «Победители», в которой собраны работы, отмеченные на крупных международных анимационных фестивалях.

«Детская зарубежная программа в этом году состоит из мультфильмов, выполненных в разных техниках режиссерами из Японии, Великобритании, Канады, США, Израиля, Новой Зеландии, Франции, Китая и многих других стран. Как и в прошлом году, на фестивале будет работать «Фабрика мультфильмов», где каждый научится создавать анимационную картину в любой технике», - сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Фестиваль мультфильмов продлится с 20 марта по 3 апреля. Площадками станут Дом кино, кинотеатр «Мечта» и музейный центр «Площадь Мира».