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«Проводы зимы»: Масленичные гуляния в Сухобузимском районе

Главная Культура
Красноярск
10:43 2 Марта 2020
общество, красноярск, культура
Автор: Sibnovosti.ru
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1 марта на центральной площади в селе Сухобузимском прошел традиционный фестиваль народной культуры «Сибирская Масленица». Местные жители, а также приезжие гости приняли участие в ярмарке, попробовали свежеиспеченные блины, а также приняли участие в развлекательной программе - они покатались на лошадях и собачьих упряжках, посмотрели концерт и посетили несколько десятков локацийю 

Фишкой программы стала театрализованная реконструкция старинной сибирской забавы XVIII–XIX веков — взятие «снежного городка» — по мотивам известной картины Василия Сурикова. Завершился праздник сожжением символа зимы и хороводом.

Фото: Александр Паниотов для культура24.ру

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