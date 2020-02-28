Представлена программа празднования Масленицы в Красноярске

Красноярцы будут праздновать Масленицу два дня. В субботу, 29 февраля, народные гулянья пройдут на обновленной правобережной набережной, а в воскресенье, 1 марта, в Татышев-парке.

Развлекательные площадки на берегу Енисея в районе ул. Гладкова будут работать с 11:00 до 16:00. Гости смогут посостязаться в метании бревна или метлы, поучаствовать в постановочных боях, беге в мешках и других забавах. На набережной будут готовить блины, а создадут праздничную атмосферу баянисты и скоморохи. Открытие праздника в 13:00.

«Главный сюрприз для горожан намечен на 14:00. В это время на нижнем ярусе набережной планируется установить рекорд России по одновременному обливанию ледяной водой. Организаторы рассчитывают, что в этом мероприятии примут участие более 300 человек», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

В воскресенье, 1 марта, гостей ждут в восточной стороне острова Татышев. С полудня там начнут работать 20 развлекательных локаций – будут полюбившиеся красноярцам кулачные бои, стенка на стенку и лазание на масленичный столб.

«Смельчаков, которые отважатся покорить масленичный столб, ждут призы: семь сертификатов на покупку бытовой техники номиналом по 5 и 10 тысяч рублей. Общий призовой фонд составит 50 тысяч рублей. Регистрация участников пройдет с 13.30 до 14.00 часов. Принять участие в состязании, которое начнется в 14.30, смогут все желающие от 18 лет», - рассказали в мэрии.

Праздник завершится огненным шоу - сожжение чучела Масленицы запланировано на 17:30.

фото: siberianmas.ru