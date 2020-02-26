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В Сухобузимском отметят Масленицу фестивалем народной культуры

Главная Культура
Красноярск
16:13 26 Февраля 2020
весна, праздник, масленица, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Под Красноярском состоится традиционное взятие снежного городка по случаю Масленицы. В Сухобузимском в воскресенье, 1 марта, пройдут народные гулянья «Сибирская Масленица». Реконструкция сибирской забавы XVIII-XIX веков – главное событие фестиваля. Не обойдется и без сожжения символа зимы и хороводов.

На празднике будет работать продовольственная ярмарка, мастера-ремесленники представят на продажу свои работы.

Развлекательные площадки начнут работать в 11:00. Организаторы обещают катания на лошадях и собачьих упряжках, а также конкурсы и состязания.

«Для детей организована отдельная детская площадка с каруселью, детской железной дорогой, батутом, детским снежным городком. В сельском Доме культуры Красноярский театр кукол даст два представления: малышам покажут один из самых знаменитых сказочных циклов Григория Остера «38 попугаев» - истории о веселых приключениях четырех друзей. Здесь же будут организованы традиционные показы мультфильмов», - рассказали в пресс-службе Министерства культуры.

На главной сцене фестиваля выступят ведущие красноярские артисты и творческие коллективы в том числе ансамбль танца «Енисейские зори» и группа «Яхонт».

Культура / НОВОСТИ
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