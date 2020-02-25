В Красноярске к 75-летию Победы воссоздадут улицу 40-х годов

Музейный центр «Площадь Мира» создаст целую «улицу» с художественными и документальными атрибутами. Один из технических коридоров музея реконструируют и сделают объектом памяти военного времени, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Открытие новой выставки планируется в апреле.

Красноярцев попросили поделиться памятными вещами, которые отражают историю повседневной жизни городов и деревень Красноярского края в период 1941-1945 годов. В частности музейщикам интересы фотографии с видами населенных пунктов края; печатные издания – газеты, брошюры, открытки, фантики от конфет; дневники, письма, записные книжки, самодельные альбомы; документы участников ВОВ и тружеников тыла – повестки о призыве на фронт, извещения о гибели, справки о ранении, «бронь» от мобилизации в РККА, справки об эвакуации, наградные документы, грамоты; предметы, привезенные фронтовиками; предметы быта; детские рисунки, игрушки и детская одежда.

Желающим поделиться и стать одним из авторов проекта можно звонить по телефону 212-48-78.

фото: Площадь Мира