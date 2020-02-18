«Показательная порка в Красноярском Симфоническом оркестре»

В редакцию Sibnovosti.ru обратился красноярец Юрий Квиткевич. Мужчина рассказал о ситуации, которая происходит в Красноярском Академическом Симфоническом оркестре. После скандалов, о которых писали СМИ прошлой весной, атмосфера в коллективе стала еще хуже. Слова Квиткевича подтвердили уволенные и ныне работающие музыканты.

Ваше издание писало в апреле 2019 года, что музыканты массово выступают против работы с оркестром главного дирижера и художественного руководителя Владимира Ланде. После этой публикации статьи в кругу доверенных лиц глава филармонии объявил Симфоническому оркестру «показательную порку». И поставил задачу: сократить состав оркестра на 50%. По этому поводу мною было подано обращение в администрацию президента РФ.

Какая атмосфера сейчас в коллективе?

Красноярский Академический Симфонический оркестр признан региональным Законодательным собранием «Особо ценным объектом культурного наследия края». А теперь находится на грани разрушения. Генеральный директор филармонии Евгений Стодушный поставил перед собой задачу понизить статус оркестра и сократить численный состав. Не знаю, его ли это личная инициатива или он выполняет чей-то заказ. В итоге коллектив разрушается изнутри. Для этого был приглашен второй дирижер Мосенков, который прославился своим хамским отношением к артистам. С его слов: «подчиненные должны быть в жестких руках начальника и находиться в постоянном страхе». Естественно, такой подход негативно сказывается на творческой атмосфере. Он кричит на оркестрантов, унижает, оскорбляет, не стесняясь в выражениях, доводя артистов до нервных срывов и истерик. Он может заслуженному артисту высшей категории при всем оркестре заявить, что он бездарь и не умеет играть.

Результаты такого руководства уже есть?

Уже уволилось около 10% артистов, в том числе высшей категории. Концертмейстерам групп была выделена отдельная доплата по 20 тысяч рублей, чтобы они помогали Мосенкову поддерживать такую атмосферу в коллективе. Ряд сотрудников приглашают в бухгалтерию и просят отдать наличными якобы случайно начисленные деньги. В конце прошлого сезона генеральный директор филармонии провел собрание оркестра под запись на видеокамеру - тогда Стодушный предложил всем высказать свои предложения и пожелания. Теперь всех, кто высказывался, преследуют и вынуждают увольняться по собственному желанию, запугивают аттестацией. Например, концертмейстеру труб Антону Одинцову не продлили контракт за высказывание на собрании, несмотря на его выдающиеся профессиональные качества. Теперь оркестр испытывает острую необходимость в таком специалисте. Планомерно выдавливают из коллектива музыкантов предпенсионного возраста. Все прошлые аттестации были проведены с нарушением - состав комиссии состоял только из заинтересованных в конечном результате лиц. Во внутренних положениях об аттестации не предусмотрен отвод членов комиссии, если аттестуемый не согласен с составом. Всех сотрудников оркестра заставили подписать положение о неразглашении того, что происходит внутри филармонии, документ на руки не выдали. Оплата труда при увеличении нагрузки и рабочего времени уменьшилась, премии и краевые выплаты тоже как-то странно сократились.

Видно, что вы полностью знакомы с ситуацией. Ваши слова нам подтвердили уволенные и действующие музыканты оркестра. Что вас поразило больше всего?

Второй дирижер Мосенков получил прекрасное профессиональное образование. Он должен быть знаком с такими понятиями, как «нейротизм» и «реактивность нервной системы музыканта», психологическая подготовка музыканта к выступлению. Это образование ему и помогает умышленно доводить артистов до появления у них синдрома сценического волнения. Такие симптомы, как тряска рук, губ, дрожь коленей, отказ голоса или слуха, неспособность сосредоточиться на исполнении произведения, просто боязнь выходить на сцену, являются основными проявлениями синдрома сценического волнения. С начала этого сезона оркестр вынуждены были покинуть «по собственному желанию»: директор оркестра, администратор, вторая скрипка (два человека), контрабас (три человека), фортепиано, виолончель (два человека), концертмейстер оркестра, труба, валторна. Четырем не был продлен контракт, остальные отказались терпеть хамское отношение к себе. Большинство, конечно, вынуждены терпеть - у людей семьи, кредиты, ипотека…

Ваши обращения, в том числе и на имя президента, принесли результат?

Чтобы легче можно было расправляться с неугодными, руководство филармонии пытается внести изменения во внутренние документы - положение об аттестации, правила внутреннего трудового распорядка. Несогласный с этим председатель профсоюза филармонии был уволен «по собственному» 20 января этого года. Вот такой результат.

Музыканты говорили нам о сложных условиях труда. Что вы об этом знаете?

Это действительно так. Музыкантам приходится по шесть часов сидеть на стульях. Стулья для баров и кафе с низкой посадкой и отогнутой спинкой. Посадка получается «полулежачая», работать в такой позе невозможно. Приходится держать спину под 90° без опоры по шесть часов. И не просто сидеть, а усиленно работать. У людей уже просто сводит мышцы ног и спины. Следующее - пульты: они не фиксируются и вращаются при любом прикосновении. Поэтому невозможно делать пометки в нотах во время репетиции: приходится класть интрумент на пол или вдвоем делать пометки, что заставляет выпадать из репетиционного процесса. При затемненном освещении нет приличных подсветок для нот. Люди портят зрение, иногда даже очки не помогают рассмотреть что написано.

Sibnovosti.ru связались с музыкантами оркестра и попросили анонимно прокомментировать сказанное Квиткевичем. Вот их общий комментарий:

«У нас по-прежнему продолжаются репрессии. Народ доводят до состояния самоувольнения! Ланде как будто бы наблюдает со стороны. А работа второго дирижера часто сводится к тому, что он сидит на репетициях как надзиратель. Снимает на телефон, потом отчитывает, кто как сидит, у кого какое выражение лица. Его задача, как нам кажется, отомстить за Ланде, устроить тяжелую жизнь артистам. Очень нервные сдачи партий, после которых обязательно кто-то увольняется. Жалко оркестр! Уже и оперники выступили против Ланде и отказались с ним работать - он там поотбирал спектакли у местных дирижеров».

Изложенные собеседником тезисы мы направили в пресс-службу краевого министерства культуры. Приводим ответы ведомства целиком:

Сколько артистов Красноярского академического симфонического оркестра написали заявление на увольнение в 2019 году? Со сколькими артистами не продлен рабочий контракт с апреля 2019 года? Каковы причины таких решений?

В 2019 году по истечению срока действия трудовых обязательств не был продлен договор с одним артистом, ушли на пенсию 4 чел., сменили место жительства 2 чел., приняли решение о смене места работы 3 чел., уволился по состоянию здоровья 1 чел.

На сегодняшний день в штате оркестра 122 человека, в это число входят музыканты и административный состав.

Какие задачи стоят перед дирижером Красноярского академического симфонического оркестра Михаилом Мосенковым?

Михаил Мосенков занимает должность дирижера в Красноярском академическом симфоническом оркестре, является помощником художественного руководителя, представляет публике не менее десяти собственных программ в сезон. Второй дирижер, по сути, является помощником главного дирижера. Он помогает в организации и проведении репетиций, принимает участие в подготовке музыкальных программ, работает с артистами.

Поступали ли жалобы в министерство культуры Красноярского края или иные ведомства на главного дирижера и художественного руководителя Владимира Ланде от артистов симфонического оркестра?

Жалобы, поступившие в министерство культуры Красноярского края в прошлом году, были рассмотрены в установленном законом порядке.

Известно ли министерству культуры Красноярского края о напряженной обстановке в коллективе симфонического оркестра?

На сегодняшний день в коллективе оркестра обстановка рабочая. Красноярский академический симфонический оркестр является коллективом в структуре Красноярской краевой филармонии, в этой связи регулирование вопросов, связанных с климатом в коллективе, относится к компетенции генерального директора учреждения.

Красноярский академический симфонический оркестр признан региональным Законодательном Собранием «Особо ценным объектом культурного наследия края». Какие меры принимаются министерством культуры и руководством оркестра, чтобы сохранить высокий статус музыкального коллектива?

При поддержке Правительства Красноярского края и Законодательного Собрания края ежегодно для осуществления текущей деятельности оркестра предусматриваются средства краевого бюджета, что позволяет оркестру разрабатывать и исполнять концертные программы для взрослой и детской аудитории, принимать участие в фестивалях со всемирно известными солистами и дирижерами, осуществлять гастрольную деятельность. Так, в 2019 году при поддержке Правительства Красноярского края проходили такие крупные знаковые мероприятия с участием Красноярского академического симфонического оркестра, как фестиваль Дмитрия Хворостовского, фестиваль «Норильские музыкальные сезоны» с участием известного пианиста Дениса Мацуева, фестиваль симфонических оркестров Сибири с участием лауреатов конкурса Чайковского, Транссибирский арт-фестиваль, в программах которого солистом выступал Вадим Репин. Красноярский академический симфонический оркестр также стал участником культурной программы Зимней универсиады-2019 с проектом «Экстремальная классика».

Уровень оркестра высоко оценен приглашенными солистами и дирижерами, в том числе лично Денисом Мацуевым.

В настоящее время Красноярской краевой филармонией совместно с министерством культуры края разрабатывается концепция развития концертной деятельности в области академической музыки в Красноярском крае на период до 2025 года. Документ предусматривает ряд задач, среди которых укрепление межрегионального и международного сотрудничества, модернизация материально-технической базы, укрепление кадрового потенциала концертных организаций и творческих коллективов.

текст: Алексей Спиридонов

фото: krasfil.ru