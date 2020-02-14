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Театры из Красноярского края пригласили на «золотой» конкурс

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Красноярск
15:47 14 Февраля 2020
выступление, артисты, театр, конкурс
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Конкурс региональных театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон» в этом году проходит в пятый раз. В нем примут участие творческие коллективы из четырех регионов присутствия компании «Полюс» — Красноярского края, республики Саха, Магаданской и Иркутской областей. Победили конкурсного отбора получат возможность за счет средств гранта посетить большой мультикультурный проект — фестиваль-школу современного искусства «Территория. Иркутск». А три лучшие постановки привезут туда свои спектакли.

Как отметила Виктория Васильева, директор по связям с общественностью золотодобывающей компании «Полюс», это юбилейный год:

— Оказалось, что идеи полезны не только для участников, но и для широкой публики. Когда конкурс стартовал в 2016 году, мы не знали, насколько богат театральный ландшафт в наших регионах. Он очень разнообразен. А театры малых городов, которые являются главными очагами социокультурной жизни, уникальны. В конкурной программе могут принять участие любые творческие объединения — от профессионалов до любителей, от молодежных трупп до театров кукол, но речь идет только о спектаклях для взрослой аудитории. В результате профессионального отбора семь лучших коллективов получат в общей сложности 6 млн рублей — таков объём грантового фонда. А три спектакля-победителя будут представлены в рамках «Территории. Иркутск». На средства грантов можно оплатить поездку на фестиваль, а оставшиеся деньги направить на неотложные нужды театров: приобретение оборудованияремонт зданий, декорации.

Театры из Красноярского края пригласили на «золотой» конкурс

Также Виктория Васильева подчеркнула, что театры за несколько лет смогли весьма позитивно оценить усилия организаторов и почувствовали практическую пользу состязательной части проекта. И потому начали готовиться к конкурсу заранее. По ее словам, за время проведения интерес к нему серьезно возрос. Об этом говорит и количество публики на показах, и число конкурсантов. Если на первый конкурс в 2016 году заявилось 17 участников, то в последующие годы их стало около 30. 

Заявки на конкурс принимаются до 15 апреля, а его итоги будут объявлены 20 мая 2020 года. В состав жюри в этом году вошли театральные критики Роман Должанский, Глеб Ситковский, Анна Степанова и Антон Хитров.

Театры из Красноярского края пригласили на «золотой» конкурс

Осенью этого года семь театров победителей пригласят в качестве участников на фестиваль-школу современного искусства «Территория. Иркутск». Он пройдет  с 7 по 13 сентября 2020 года. Это совместный проект золотодобывающей компании «Полюс», Международного фестиваля-школы современного искусства «Территория» и Московского музея современного искусства.

По традиции, фестиваль-школа, станет прежде всего дискуссионной и образовательной площадкой, где пройдут многочисленные мастер-классы. Виктория Васильева рассказала: одна из важных миссий фестиваля — провести ряд образовательных семинаров для менеджмента, режиссёров и артистов. Эксперты помогут им сформировать грамотную репертуарную политику, в дальнейшем проводить культурную экспансию в регионе или малых городах и поселках, развивать собственные активности и форматы. Например, проводить публичные чтения, инициировать иммерсивные проекты.

Театры из Красноярского края пригласили на «золотой» конкурс

Организаторы рассказали, что за несколько лет столицами фестиваля успели выступить разные города. Так, 2018 году эту миссию взял на себя Красноярск. В прошлом году – Магадан. Кроме конкурсных показов региональных коллективов, прошли и обширные гастроли ведущих и экспериментальных театров страны. Это Театр Наций, компании «Диалог Данс» и «Римини Протокол» (Германия), Центр им. Мейерхольда и другие театры — «Балет Москва», «Около дома Станиславского», Мастерская Брусникина, «Практика», МХТ им. Чехова, Театр взаимных действий.

Фото: «Полюс Красноярск»
По материалам «Полюс Красноярск»

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