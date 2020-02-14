Театры из Красноярского края пригласили на «золотой» конкурс

Конкурс региональных театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон» в этом году проходит в пятый раз. В нем примут участие творческие коллективы из четырех регионов присутствия компании «Полюс» — Красноярского края, республики Саха, Магаданской и Иркутской областей. Победили конкурсного отбора получат возможность за счет средств гранта посетить большой мультикультурный проект — фестиваль-школу современного искусства «Территория. Иркутск». А три лучшие постановки привезут туда свои спектакли.

Как отметила Виктория Васильева, директор по связям с общественностью золотодобывающей компании «Полюс», это юбилейный год:

— Оказалось, что идеи полезны не только для участников, но и для широкой публики. Когда конкурс стартовал в 2016 году, мы не знали, насколько богат театральный ландшафт в наших регионах. Он очень разнообразен. А театры малых городов, которые являются главными очагами социокультурной жизни, уникальны. В конкурной программе могут принять участие любые творческие объединения — от профессионалов до любителей, от молодежных трупп до театров кукол, но речь идет только о спектаклях для взрослой аудитории. В результате профессионального отбора семь лучших коллективов получат в общей сложности 6 млн рублей — таков объём грантового фонда. А три спектакля-победителя будут представлены в рамках «Территории. Иркутск». На средства грантов можно оплатить поездку на фестиваль, а оставшиеся деньги направить на неотложные нужды театров: приобретение оборудования, ремонт зданий, декорации.

Также Виктория Васильева подчеркнула, что театры за несколько лет смогли весьма позитивно оценить усилия организаторов и почувствовали практическую пользу состязательной части проекта. И потому начали готовиться к конкурсу заранее. По ее словам, за время проведения интерес к нему серьезно возрос. Об этом говорит и количество публики на показах, и число конкурсантов. Если на первый конкурс в 2016 году заявилось 17 участников, то в последующие годы их стало около 30.

Заявки на конкурс принимаются до 15 апреля, а его итоги будут объявлены 20 мая 2020 года. В состав жюри в этом году вошли театральные критики Роман Должанский, Глеб Ситковский, Анна Степанова и Антон Хитров.

Осенью этого года семь театров победителей пригласят в качестве участников на фестиваль-школу современного искусства «Территория. Иркутск». Он пройдет с 7 по 13 сентября 2020 года. Это совместный проект золотодобывающей компании «Полюс», Международного фестиваля-школы современного искусства «Территория» и Московского музея современного искусства.

По традиции, фестиваль-школа, станет прежде всего дискуссионной и образовательной площадкой, где пройдут многочисленные мастер-классы. Виктория Васильева рассказала: одна из важных миссий фестиваля — провести ряд образовательных семинаров для менеджмента, режиссёров и артистов. Эксперты помогут им сформировать грамотную репертуарную политику, в дальнейшем проводить культурную экспансию в регионе или малых городах и поселках, развивать собственные активности и форматы. Например, проводить публичные чтения, инициировать иммерсивные проекты.

Организаторы рассказали, что за несколько лет столицами фестиваля успели выступить разные города. Так, 2018 году эту миссию взял на себя Красноярск. В прошлом году – Магадан. Кроме конкурсных показов региональных коллективов, прошли и обширные гастроли ведущих и экспериментальных театров страны. Это Театр Наций, компании «Диалог Данс» и «Римини Протокол» (Германия), Центр им. Мейерхольда и другие театры — «Балет Москва», «Около дома Станиславского», Мастерская Брусникина, «Практика», МХТ им. Чехова, Театр взаимных действий.