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При поддержке РУСАЛа в Красноярске стартовал фестиваль Владимира Спивакова и оркестра «Виртуозы Москвы»

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Красноярск
14:47 13 Февраля 2020
выступление, концерт, музыка, музыкант
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12 февраля на сцене Большого концертного зала Красноярской краевой филармонии состоялся первый концерт камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением выдающегося музыканта Владимира Спивакова. В ближайшие дни виртуозы дадут еще три концерта в регионе, в том числе для жителей Ачинска. Генеральным партнером фестиваля выступает компания РУСАЛ.

В рамках концертной программы в первый день фестиваля «Виртуозы Москвы» представили произведения Моцарта, Шостаковича, сочинение эстонского композитора Арво Пярта «Summa», пьесу Гии Канчели «Маленькая Данелиада», песни Вольфа в исполнении солистки Надежды Гулицкой. Красноярская публика с восторгом приняла музыкантов, четырежды маэстро Спиваков выходил на бис под продолжительные овации заполненного зала.

При поддержке РУСАЛа в Красноярске стартовал фестиваль Владимира Спивакова и оркестра «Виртуозы Москвы»

– Это большая удача для красноярцев познакомиться с творчеством маэстро Спивакова и оркестра «Виртуозы Москвы», – отметил генеральный директор Красноярской краевой филармонии Евгений Стодушный. – Этот коллектив – культурный бренд нашей страны, это международный культурный бренд. Это та планка качества, которая включает афишу Красноярской краевой филармонии в международную музыкальную повестку. Чем больше у музыкальных проектов будет таких партнеров как компания РУСАЛ, тем чаще на музыкальной сцене Красноярска будут звучать великие имена.

Фестиваль продолжится концертом 13 февраля – Владимир Спиваков сыграет с «Виртуозами» партию солирующей скрипки в «Тихой молитве» Канчели. В программе участвуют блистательные музыканты: лауреат международных конкурсов Пётр Никифоров, заслуженный артист России виолончелист Вячеслав Маринюк, выпускница МГК имени П.И. Чайковского флейтистка Екатерина Корнишина и Надежда Гулицкая (сопрано).

При поддержке РУСАЛа в Красноярске стартовал фестиваль Владимира Спивакова и оркестра «Виртуозы Москвы»

Благодаря поддержке компании РУСАЛ возможность услышать оркестр «Виртуозы Москвы» будет и у жителей Ачинска. Концерт для взрослой аудитории состоится 14 февраля в Городском Дворце культуры г. Ачинска Красноярского края.

– Я очень рад, что мы будем играть не только в Красноярске, но и в Ачинске, – поделился концертмейстер камерного оркестра «Виртуозы Москвы» Алексей Лундин. – У Владимира Спивакова кредо такое: не важно где мы выступаем – Карнеги-холл, Большой зал Московской консерватории или концертный зал в Красноярске, мы должны играть одинаково качественно. Может быть даже с особенным чувством именно для своих соотечественников. А здесь, на родине Дмитрия Хворостовского, еще почетнее.

В рамках гастролей «Виртуозов Москвы» также запланированы мастер-классы ведущих солистов коллектива для учащихся музыкальных учебных заведений. Они состоятся 15 февраля в Камерном зале филармонии, в этот же день артисты дадут завершающий концерт – выступят с детской программой «Вокруг света за… 80 минут» в Малом концертном зале краевой филармонии.

При поддержке РУСАЛа в Красноярске стартовал фестиваль Владимира Спивакова и оркестра «Виртуозы Москвы»

Фото предоставлены Красноярской краевой филармонией
По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»

В статье упоминаются:
Организации: РУСАЛ
Культура / НОВОСТИ
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