27 января
Красноярск
погода -6 °C
61.83
 
€ 68.52
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

При поддержке РУСАЛа в Красноярском крае впервые пройдет фестиваль Владимира Спивакова и оркестра «Виртуозы Москвы»

Главная Культура
Красноярск
10:09 27 Января 2020
выступление, концерт, музыкант, предприятие
версия для печати Ico_print

Компания РУСАЛ выступает генеральным партнером концертов Владимира Спивакова и оркестра «Виртуозы Москвы» в Красноярске и Ачинске,  которые пройдут с 12 по 15 февраля.

Всемирно известный российский камерный оркестр «Виртуозы Москвы» под руководством Владимира Спивакова даст в крае четыре концерта, а также проведет серию мастер-классов ведущих солистов коллектива для учащихся музыкальных учебных заведений.

Первые два выступления в столице края пройдут на сцене Большого концертного зала. В программе 12 февраля примет участие солистка оркестра «Виртуозы Москвы» Надежда Гулицкая — обладатель Гран-при III Независимого Международного конкурса оперных исполнителей (Москва, 2011 г.). Помимо произведений Моцарта, Вольфа и Шостаковича красноярская публика познакомится с работами эстонского композитора Арво Пярта «Summa». Прозвучит и шуточная пьеса Гии Канчели «Маленькая Данелиада».

13 февраля Владимир Спиваков сыграет с «Виртуозами» партию солирующей скрипки в «Тихой молитве» Канчели. Также будут исполнены произведения И. С. Баха и П.И. Чайковского. В концерте будут участвовать музыканты: лауреат международных конкурсов бас-гитарист Пётр Никифоров, заслуженный артист России виолончелист Вячеслав Маринюк; выпускница МГК имени П.И. Чайковского флейтистка Екатерина Корнишина и Надежда Гулицкая (сопрано).

15 февраля в Малом концертном зале филармонии знаменитый коллектив впервые в Красноярске представит популярную детскую развлекательно-образовательную программу, собиравшую в Государственном Кремлёвском Дворце многотысячную аудиторию. Место за дирижёрским пультом в этот вечер займёт заслуженный артист России Евгений Бушков. Программа сформирована так, чтобы детям было интересно знакомиться с основами и нюансами классической музыки.

Благодаря поддержке компании РУСАЛ возможность услышать оркестр «Виртуозы Москвы» будет и у жителей Ачинска. Здесь концерт состоится 14 февраля в Городском Дворце культуры.

Фестиваль Владимира Спивакова в Красноярском крае пройдет в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны».

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»

В статье упоминаются:
Организации: РУСАЛ
Культура / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске установят памятник писателю Михаилу Успенскому

В Красноярске установят памятник писателю Михаилу Успенскому

24 Января 2020 г.
Также будут переизданы его книги
Новости Красноярска: Фильм красноярских авторов стал доступен в популярном онлайн-кинотеатре

Фильм красноярских авторов стал доступен в популярном онлайн-кинотеатре

21 Января 2020 г.
«Маняшино озеро» доступно по подписке
Новости Красноярска: Красноярскую набережную украсили фигуры из льда и снега

Красноярскую набережную украсили фигуры из льда и снега

20 Января 2020 г.
Названы победители фестиваля-конкурса «Волшебный лед Сибири»
Новости Красноярска: Стартовал прием заявок на этнический фестиваль «Мир Сибири» в Шушенском

Стартовал прием заявок на этнический фестиваль «Мир Сибири» в Шушенском

15 Января 2020 г.
Он пройдет с 10 по 12 июля 2020 года
Новости Красноярска: Троллейбус №7 в Красноярске превратится в экскурсионный

Троллейбус №7 в Красноярске превратится в экскурсионный

14 Января 2020 г.
Горожане смогут прокатиться в транспорте
Новости Красноярска: Красноярские музыканты дадут серию концертов на вокзалах Красноярска

Красноярские музыканты дадут серию концертов на вокзалах Красноярска

14 Января 2020 г.
Выступления запланированы на 15, 16, 17 и 20 января
Новости компаний
22/01
Объявлен старт продаж жилого комплекса «Притяжение» на Взлетке
21/01
МегаФон расширит фиксированный бизнес виртуальными сетями связи
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Двое детей погибло на пожаре в Красноярском крае

Двое детей погибло на пожаре в Красноярском крае

25 Января 2020 г.
Дети остались одни дома в селе Зыково
Новости Красноярска: Красноярское метро появится на два года позже

Красноярское метро появится на два года позже

22 Января 2020 г.
Первоначальный срок сдвинут
Новости Красноярска: Следователи подозревают арестованного главу Пенсионного фонда в получении крупной взятки

Следователи подозревают арестованного главу Пенсионного фонда в получении крупной взятки

22 Января 2020 г.
Сумма - 13 миллионов рублей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19