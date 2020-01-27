При поддержке РУСАЛа в Красноярском крае впервые пройдет фестиваль Владимира Спивакова и оркестра «Виртуозы Москвы»

Компания РУСАЛ выступает генеральным партнером концертов Владимира Спивакова и оркестра «Виртуозы Москвы» в Красноярске и Ачинске, которые пройдут с 12 по 15 февраля.

Всемирно известный российский камерный оркестр «Виртуозы Москвы» под руководством Владимира Спивакова даст в крае четыре концерта, а также проведет серию мастер-классов ведущих солистов коллектива для учащихся музыкальных учебных заведений.

Первые два выступления в столице края пройдут на сцене Большого концертного зала. В программе 12 февраля примет участие солистка оркестра «Виртуозы Москвы» Надежда Гулицкая — обладатель Гран-при III Независимого Международного конкурса оперных исполнителей (Москва, 2011 г.). Помимо произведений Моцарта, Вольфа и Шостаковича красноярская публика познакомится с работами эстонского композитора Арво Пярта «Summa». Прозвучит и шуточная пьеса Гии Канчели «Маленькая Данелиада».

13 февраля Владимир Спиваков сыграет с «Виртуозами» партию солирующей скрипки в «Тихой молитве» Канчели. Также будут исполнены произведения И. С. Баха и П.И. Чайковского. В концерте будут участвовать музыканты: лауреат международных конкурсов бас-гитарист Пётр Никифоров, заслуженный артист России виолончелист Вячеслав Маринюк; выпускница МГК имени П.И. Чайковского флейтистка Екатерина Корнишина и Надежда Гулицкая (сопрано).

15 февраля в Малом концертном зале филармонии знаменитый коллектив впервые в Красноярске представит популярную детскую развлекательно-образовательную программу, собиравшую в Государственном Кремлёвском Дворце многотысячную аудиторию. Место за дирижёрским пультом в этот вечер займёт заслуженный артист России Евгений Бушков. Программа сформирована так, чтобы детям было интересно знакомиться с основами и нюансами классической музыки.

Благодаря поддержке компании РУСАЛ возможность услышать оркестр «Виртуозы Москвы» будет и у жителей Ачинска. Здесь концерт состоится 14 февраля в Городском Дворце культуры.

Фестиваль Владимира Спивакова в Красноярском крае пройдет в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны».

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»