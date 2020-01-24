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В Красноярске установят памятник писателю Михаилу Успенскому

Главная Культура
Красноярск
10:23 24 Января 2020
память, писатель, красноярск, памятник
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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В Красноярске установят памятник писателю Михаилу Успенскому. Об этом договорились вдова литератора Нелли Раткевич и губернатор края Александр Усс.

«Для нас, для края, люди такой породы, такого таланта, как Михаил Успенский, – это знамя, которое должно развеваться над регионом, должно быть вдохновением для молодых. Нужно, чтобы память о нем жила», – заявил глава региона.

Также на встрече обсудили переиздание книг Успенского. Сейчас они редко поступают в продажу.

Кроме того Усс поддержал идею проведения фестиваля писателей-фантастов, который приурочат к 70-летию со дня рождения красноярского автора. Он пройдет в ноябре 2020 года.

«Я очень рада, что у Успенского есть круг таких читателей, которые никуда не исчезают, книги его востребованы, и что губернатор решил помочь в создании памятника, в выпуске полного собрания сочинений, в проведении фестиваля имени Михаила Успенского. Большое ему спасибо за это», – заявила Нелли Раткевич после встречи.

Родился Михаил Глебович Успенский 29 ноября 1950 года в Барнауле. Окончил журфак Иркутского госуниверситета. Печататься начал с 1967 году, первый сборник рассказов Успенского «Дурной глаз» вышел в 1988 году. Как писатель-фантаст стал известен в начале 90-х. Михаил Успенский – автор трилогии «Приключения Жихаря», написанной в жанре юмористической фантастики.

Отметим, что не всем удается увековечить память именитых красноярцев. Вдова архитектора Виталия Орехова Эмма Иосифовна уже несколько лет добивается установления хотя бы памятной таблички на Центральном стадионе, посвященной супругу. Ни городские власти, ни экс-министр спорта Сергей Алексеев помочь вдове не смог.

Виталий Орехов является автором проекта по строительству Центрального стадиона на острове Отдыха в Красноярске. В 1968 году на смотре творчества молодых архитекторов в Москве этот стадион получил диплом первой степени. Позднее проект и фото стадиона обошли все профессиональные журналы мира.

Также Орехов разработал проекты Дворца спорта им. И. С. Ярыгина на острове Отдыха, Дворца пионеров и школьников (в соавторстве с В. Васильевым), высотного здания на Стрелке, стадиона «Локомотив» и других сооружений.

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