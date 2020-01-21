Фильм красноярских авторов стал доступен в популярном онлайн-кинотеатре. «Маняшино озеро» можно посмотреть по подписке на ivi.ru. Главные роли в картине сыграли Владимир Сычев, Марина Федункив и Юлия Беретта.

Напомним, фильм был снят в 2016 году в Енисейске и Лесосибирске. В прокат же он вышел лишь в марте 2019 года. Продюсер картины - депутат Законодательного собрания края Евгений Черных, режиссер - оператор футбольного «Енисея» Андрей Гаврилов. Ранее красноярцы выпустили в федеральный прокат криминальную драму «Дороги».