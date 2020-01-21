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Фильм красноярских авторов стал доступен в популярном онлайн-кинотеатре

Главная Культура
Красноярск
10:54 21 Января 2020
кино, красноярск, культура
Автор: Sibnovosti.ru
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Фильм красноярских авторов стал доступен в популярном онлайн-кинотеатре. «Маняшино озеро» можно посмотреть по подписке на ivi.ru. Главные роли в картине сыграли Владимир Сычев, Марина Федункив и Юлия Беретта

Напомним, фильм был снят в 2016 году в Енисейске и Лесосибирске. В прокат же он вышел лишь в марте 2019 года. Продюсер картины - депутат Законодательного собрания края Евгений Черных, режиссер - оператор футбольного «Енисея» Андрей Гаврилов. Ранее красноярцы выпустили в федеральный прокат криминальную драму «Дороги».

«Маняшино озеро» – экранизация повести писательницы из Енисейска Елены Петровой. Фильм снимали в Енисейске и Лесосибирске, в нем приняли участие непрофессиональные актеры – местные жители. Это придает картине особый колорит и атмосферность. Посмотрите эту красноярскую семейную драму в нашем онлайн-кинотеатре», - говорится в описании картины.

 

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