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Красноярскую набережную украсили фигуры из льда и снега

Главная Культура
Красноярск
12:06 20 Января 2020
культура, общество, конкурс
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске подвели итоги конкурса «Волшебный лед Сибири». В номинации «Лед» первое место заняла красноярская команда со скульптурой «Лунная соната». Второе место досталось команде «HIT 2» из Харбина. В их работе «Искусство побеждать драконов» изображен сюжет средневековой китайской легенды. Третье место у изваяния «Морской конь», созданного участниками команды «Holodec» из Екатеринбурга. 

В номинации «Снег» победа досталась работе «Серфинг» от команды «HIT 1» из китайского города Харбин. 

Напомним, конкурс «Волшебный лед Сибири» проводится в Красноярске с 2013 года. это единственный из профильных конкурсов, включающий номинации по работе со снегом и льдом. С 2013 года в нем приняли участие скульпторы из разных стран и городов России. Мастера приезжали из Казани, Магадана, Перми, Новосибирска, Китая, Латвии, Японии и США. 

Посмотреть на скульптуры можно на левобережной набережной Енисея. 

Фото: vk.com/krasnoyarskrf / мэрия Красноярска

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