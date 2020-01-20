Красноярскую набережную украсили фигуры из льда и снега

В Красноярске подвели итоги конкурса «Волшебный лед Сибири». В номинации «Лед» первое место заняла красноярская команда со скульптурой «Лунная соната». Второе место досталось команде «HIT 2» из Харбина. В их работе «Искусство побеждать драконов» изображен сюжет средневековой китайской легенды. Третье место у изваяния «Морской конь», созданного участниками команды «Holodec» из Екатеринбурга.

В номинации «Снег» победа досталась работе «Серфинг» от команды «HIT 1» из китайского города Харбин.

Напомним, конкурс «Волшебный лед Сибири» проводится в Красноярске с 2013 года. это единственный из профильных конкурсов, включающий номинации по работе со снегом и льдом. С 2013 года в нем приняли участие скульпторы из разных стран и городов России. Мастера приезжали из Казани, Магадана, Перми, Новосибирска, Китая, Латвии, Японии и США.

Посмотреть на скульптуры можно на левобережной набережной Енисея.

Фото: vk.com/krasnoyarskrf / мэрия Красноярска