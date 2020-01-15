Стартовал прием заявок на этнический фестиваль «Мир Сибири» в Шушенском

Организаторы объявили о старте приема заявок на традиционный фестиваль этнической музыки и ремесел «Мир Сибири». Он пройдет с 10 по 12 июня 2020 года в Шушенском, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Принять участие в конкурсе могут как профессиональные и самодельные коллективы, так и сольные исполнители этнической музыки.

«Главный приз конкурса – бронзовая чаша «МИРА» и 200 тысяч рублей», - рассказали организаторы.

Напомним, в прошлом году за чаши Мира боролись 40 номинантов музыкальной премии и 12 номинантов мастеровой премии из 12 стран мира. Фестиваль впервые проходил под эгидой ЮНЕСКО.

Фото: «Мир Сибири»