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Стартовал прием заявок на этнический фестиваль «Мир Сибири» в Шушенском

Главная Культура
Красноярск
14:16 15 Января 2020
культура, красноярск, фестиваль
Автор: Sibnovosti.ru
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Организаторы объявили о старте приема заявок на традиционный фестиваль этнической музыки и ремесел «Мир Сибири». Он пройдет с 10 по 12 июня 2020 года в Шушенском, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. 

Принять участие в конкурсе могут как профессиональные и самодельные коллективы, так и сольные исполнители этнической музыки. 

«Главный приз конкурса – бронзовая чаша «МИРА» и 200 тысяч рублей», - рассказали организаторы. 

Напомним, в прошлом году за чаши Мира боролись 40 номинантов музыкальной премии и 12 номинантов мастеровой премии из 12 стран мира. Фестиваль впервые проходил под эгидой ЮНЕСКО. 

Фото: «Мир Сибири»

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