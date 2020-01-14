Троллейбус №7 в Красноярске превратится в экскурсионный

Троллейбусный маршрут №7 в Красноярске станет экскурсионным. Такое необычное решение власти приняли на время проведения XIV Зимнего суриковского фестиваля искусств - он пройдет с 17 по 26 января.

Прокатиться на троллейбусе нового формата смогут все желающие. Цена поездки при этом будет прежней.

«Ежедневно с 12:00 до 14:00 сотрудники музея-усадьбы Сурикова и Центра путешественников будут сопровождать пассажиров троллейбуса № 7 от остановки «Железнодорожный вокзал» до остановки «Медицинский университет» и в обратном направлении», - рассказали в мэрии.

Темя экскурсии - художники в городе. Экскурсоводы познакомят пассажиров с фактами из культурной жизни Красноярска. Горожане увидят мегаполис глазами живописцев и узнают много новой информации о местных мастерах, пообещали в мэрии.

Отметим, что заранее записываться на экскурсии не нужно - достаточно сесть в автобус в период с 12:00 до 14:00.