Красноярские музыканты дадут серию концертов на вокзалах Красноярска

Красноярские музыканты выступят с концертами на железнодорожных вокзалах Красноярска. В среду, 15 января, камерный оркестр исполнит произведения Чайковского, Штрауса и попурри на темы песен «Битлз». Начало в 11:00 на станции «Злобино».

16 января хоровой ансамбль солистов «Тебе поемъ» выступит на станции «Енисей» - начало в 16:00, а 17 января на станции «Базаиха» - начало в 11:00, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Заключительный концерт состоится 20 января в 16:00 на станции «Енисей». Для пассажиров выступит Красноярский камерный оркестр.

В мэрии отметили, что акция «Музыкальные путешествия по железнодорожным вокзалам города» проходит в Красноярске с 2016 года.