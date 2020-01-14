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Красноярские музыканты дадут серию концертов на вокзалах Красноярска

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Красноярск
09:35 14 Января 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Красноярские музыканты выступят с концертами на железнодорожных вокзалах Красноярска. В среду, 15 января, камерный оркестр исполнит произведения Чайковского, Штрауса и попурри на темы песен «Битлз». Начало в 11:00 на станции «Злобино».

16 января хоровой ансамбль солистов «Тебе поемъ» выступит на станции «Енисей» - начало в 16:00, а 17 января на станции «Базаиха» - начало в 11:00, передает корреспондент Sibnovosti.ru

Заключительный концерт состоится 20 января в 16:00 на станции «Енисей». Для пассажиров выступит Красноярский камерный оркестр. 

В мэрии отметили, что акция «Музыкальные путешествия по железнодорожным вокзалам города» проходит в Красноярске с 2016 года.

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