10 января
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске открылся «Дом музыки»

Главная Культура
Красноярск
09:30 10 Января 2020
культура, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярске завершен ремонт здания для камерного оркестра и ансамбля «Тебе поемъ». Более 30 лет у музыкантов не было собственного помещения. Теперь они смогут разместиться в кабинетах в центре города на пр. Мира, 37 Д.

Глава города Сергей Еремин на своей странице в Instagram назвал здание «Домом музыки». 

«Вместе с руководителями коллективов посмотрели его пространства и уже запланировали, как вдохнуть в них музыкальную жизнь. Уверен, что появление своего дома позволит коллективам творить с особым вдохновением и прирастать новыми поклонниками», - написал мэр в соцсети.

В администрации сообщили, что в помещение осталось завести мебель и инструменты. В ближайшее время музыканты смогут приступить к репетициям, передает корреспондент Sibnovosti.ru

Фото: хоровой ансамбль «Тебе поемъ»

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Культура / НОВОСТИ
Новости Красноярска: МТС расскажет красноярцам об уникальном историческом объекте

МТС расскажет красноярцам об уникальном историческом объекте

25 Декабря 2019 г.
МТС объявляет о старте всероссийского волонтерского проекта «Культурный код»
Новости Красноярска: Ачинский драматический театр вернулся «домой»

Ачинский драматический театр вернулся «домой»

24 Декабря 2019 г.
Учреждение культуры обновили
Новости Красноярска: «Культурная столица Красноярья-2019»: Ачинск укрепил уникальное культурное наследие

«Культурная столица Красноярья-2019»: Ачинск укрепил уникальное культурное наследие

17 Декабря 2019 г.
В течение года в городе проведено более 270 культурных мероприятий
Новости Красноярска: Участники второго тура FusioNNow посетили Кольский полуостров

Участники второго тура FusioNNow посетили Кольский полуостров

16 Декабря 2019 г.
И остались в восторге
Новости Красноярска: Иностранцам покажут русский Север и полярную ночь

Иностранцам покажут русский Север и полярную ночь

2 Декабря 2019 г.
Они победили в конкурсе FusioNNow
Новости Красноярска: На большой сцене МХАТа: концерт в честь 85-летия Красноярского края

На большой сцене МХАТа: концерт в честь 85-летия Красноярского края

29 Ноября 2019 г.
Фоторепортаж
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Выделенным полосам в Красноярске придумали новый график работы

Выделенным полосам в Красноярске придумали новый график работы

6 Января 2020 г.
Они не будут действовать по праздникам и выходным
Новости Красноярска: Более 500 упаковок снюса изъяли из красноярских магазинов

Более 500 упаковок снюса изъяли из красноярских магазинов

5 Января 2020 г.
Проверено более 140 торговых точек
Новости Красноярска: Участок трассы в Красноярском крае освятили после массовых ДТП с погибшими

Участок трассы в Красноярском крае освятили после массовых ДТП с погибшими

9 Января 2020 г.
Настоятель прочитал молитвы
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19