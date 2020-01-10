В Красноярске открылся «Дом музыки»

В Красноярске завершен ремонт здания для камерного оркестра и ансамбля «Тебе поемъ». Более 30 лет у музыкантов не было собственного помещения. Теперь они смогут разместиться в кабинетах в центре города на пр. Мира, 37 Д.

Глава города Сергей Еремин на своей странице в Instagram назвал здание «Домом музыки».

«Вместе с руководителями коллективов посмотрели его пространства и уже запланировали, как вдохнуть в них музыкальную жизнь. Уверен, что появление своего дома позволит коллективам творить с особым вдохновением и прирастать новыми поклонниками», - написал мэр в соцсети.

В администрации сообщили, что в помещение осталось завести мебель и инструменты. В ближайшее время музыканты смогут приступить к репетициям, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Фото: хоровой ансамбль «Тебе поемъ»