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МТС расскажет красноярцам об уникальном историческом объекте

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Красноярск
17:19 25 Декабря 2019
история, место, экскурсия
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МТС объявляет о старте всероссийского волонтерского проекта «Культурный код» в Красноярском крае. На первом этапе проекта МТС создала книгу о наиболее значимых петроглифах Шалаболинской писаницы.  Уже в начале 2020 года книга будет доступна в большинстве библиотек края региона.

Электронную версию книги можно найти на портале gnkk.ru. Познакомиться с изображениями писаницы и узнать больше о древней истории региона из видеоролика, созданного МТС.  Кроме того, МТС в начале года проведет серию мастер-классов для школьников края, которые познакомят их с явлением наскальной живописи.

Шалаболинская писаница - уникальный исторический объект, который не раз становился объектом научного интереса различных ученых, находится под угрозой исчезновения. МТС собрала фотографии наиболее значимых петроглифов галереи древнего наскального творчества. Изображения были объединены в книгу, послужив иллюстрацией истории региона – от древнейших времен и до наших дней. Книга создана при поддержке Красноярского краевого отделения Русского географического общества, а консультантом проекта стал историк Александр Заика.

МТС расскажет красноярцам об уникальном историческом объекте

«В декабре 2019 года исполнилось 85 лет с момента образования Красноярского края. В это время нам показалось особенно важным вспомнить о древней истории места, в котором мы живем, которая насчитывает много тысяч лет. Книга о Шалаболинской писанице рассказывает о том, какой была окружающая жизнь людей на протяжении множества исторических периодов. Книга издана в рамках проекта «Культурный код», который поддерживает культурные и исторические ценности региона. В следующем году мы планируем продолжить поддерживать важные объекты региона, вкладываясь таким образом в сохранение его истории», - пояснил директор МТС в Красноярском крае Александр Колодкин.

«Немногие знают об этом интересном и загадочном месте – Шалаболинской писанице. На протяжении почти двух километров на скальном массиве расположены петроглифы - рисунки древних людей. Компания МТС поддержала задачу сохранения и популяризации этого исторического объекта. Мы рады, что бизнес присоединяется к социальным проектам, поддерживающим историческое и культурное наследие региона», -- председатель Красноярского краевого отделения Русского географического общества Игорь Спириденко.

О проекте «Культурный код»

«Культурный код» – это волонтерская акция сотрудников МТС, целью которой является сохранение и поддержка уникальных для территорий культурных ценностей и инициатив: разработка творческих технологий, сохранение памятников культуры, поддержка ремесленных школ и уникальных мастеров, поддержка инициативных местных сообществ и движений, а также уникальных самобытных региональных мероприятий, выставок, арт-объектов.

В 2018 году в проекте приняло участие 18 регионов страны, в 2019 году еще 40 регионов страны присоединились к проекту МТС «Культурный код».

Фото: ПАО «МТС»
По материалам ПАО «МТС»

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