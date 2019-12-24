Ачинский драматический театр вернулся «домой». После большого ремонта актеры снова смогут выступать на родной сцене.

Напомним, в июне 2019 года Ачинский драматический театр закрылся на масштабный ремонт, но на этом работа театра не остановилась. По поручению мэра Ачинска Илая Ахметова, для того, чтобы театральная труппа продолжала радовать горожан спектаклями и новыми постановками, сценические площадки актерам предоставили молодежный центр «Сибирь», а также городской дворец культуры.

В декабре актерский коллектив вернулся в родной театр. После грандиозных ремонтных работ, в ходе которых внутреннее убранство театра приобрело технически и эстетически усовершенствованный облик, обновился малый зал для экспериментальных постановок, установили новые технологические световые и звуковые решения, в большом зале появились удобные кресла и обновленная главная театральная люстра. Но неизменным осталось главное – профессионализм и прекрасная актерская игра ачинских театралов.

Директор Ачинского драматического театра Елена Панькова поблагодарила мэра Ачинска Илая Ахметова за большую поддержку.