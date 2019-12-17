«Культурная столица Красноярья -2019»: Ачинск укрепил уникальное культурное наследие

Глава Ачинска Илай Ахметов подчеркнул, что данный региональный проект укрепил культурное наследие города.

«Уходящий год принес нашему городу колоссальный бесценный опыт в сфере культуры. Мы стали свидетелями сотни великолепных концертов, выставок, культурных проектов, которые обогатили и украсили нашу жизнь. Пусть доброе наследие приобретенное Ачинском в статусе - культурной столицы, станет стартом для новых открытий в наступающем году», - сказал глава.