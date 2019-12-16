Участники второго тура FusioNNow посетили Кольский полуостров

С 9 по 12 декабря Кольский полуостров посетили победители второго тура международного конкурса FusioNNow — художники, путешественники, известные личности из пяти стран мира — Японии, Австралии, Италии, Дании и России.

Polar Night Tour — это путешествие на Кольский полуостров, где в небольшом поселке Никель расположено уникальное творческое пространство «Вторая школа» — проект, созданный энтузиастами при поддержке грантовой программы «Норникеля» под названием «Мир новых возможностей».

В первый день участники Polar Night Tour прибыли в поселок Раякоски и посетили Экологическую школу уникального заповедника «Пасвик». Заповедник расположен в западной части Крайнего Севера России, на границе трех государств — России, Финляндии и Норвегии. Ежедневно здесь ведется экологический мониторинг, а также наблюдение за птицами и животными. Вместе с сотрудниками заповедника участники проекта FusioNNow прогулялись по заснеженному лесу в поисках следов животных и измерили высоту снега: на данный момент в тайге уже выпало 48 см осадков.

Кроме того, команда FusioNNow приняла участие в проекте «Письма животным»: участники оставили творческие и трогательные послания в поддержку дикой природы. Завершился день в Пасвике созданием снежных скульптур.

На следующий день путешественники отправились к основной цели своего путешествия — в поселок Никель, где их уже ждали в центре «Вторая школа». «Вторая школа» — общественное пространство, в котором жители Никеля могут проводить досуг вместе, общаться и реализовывать свои социокультурные инициативы. Здесь можно заниматься вокалом, танцами, йогой, степ-аэробикой, кулинарией, слушать лекции и участвовать в форумах и семинарах, посещать выставки, посещать занятия по журналистике, иностранным языкам, основам фото- и видеосъемки, а также участвовать в творческих мастер-классах и вечеринках.

В пространстве «Вторая школа» японский художник Юкио Кондо провел для жителей Никеля мастер-класс по нихонга — уникальной технике живописи с 1300-летней историей. Данная техника характеризуется использованием аутентичных материалов и методов, аналогов которым не существует. Особенность японской техники нихонга заключается в том, что она дает возможность воспринимать как сами произведения искусства, так и процесс их создания на ощупь. Кондо-сан рассказал участникам мастер-класса о философии японской живописи, об истоках техники, в которой он работает, о том, как связаны искусство, смысл жизни и японское долголетие. Мастер-класс Юкио Кондо посетили никельчане самых разных возрастов — и все они были заворожены масштабом личности известного художника и волшебством, которое он творил на мастер-классе, превращая фольгу в снег и звезды. По окончании мастер-класса жители города совместно с художником создали большую картину с изображением неба в полярную ночь. Получившуюся работу Юкио Кондо планирует забрать в Японию и принять с ней участие в выставках, рассказывая всем о своей поездке на край земли и людях, которых он там встретил.

«Три года назад я путешествовал на поезде по России и видел в окно леса. Я мечтал оказаться внутри, зайти в них, и поэтому сегодня я восторжен до слез от девственной чистоты этих мест», - поделился Кондо по итогам поездки.

Музыкант, певец и композитор, житель Австралии и уроженец Конго Монга Мукаса на своем мастер-классе научил детей и подростков Никеля не только австралийскому, но и африканскому (конголезскому) звучанию музыки. Кроме гитары и других привычных музыкальных инструментов Монга использовал национальные музыкальные инструменты коренных народов Австралии, с помощью которых участники мастер-класса смогли создать уникальные мелодии. В финале мастер-класса все присутствующие вместе написали и исполнили короткую композицию о дружбе между странами.

Леа Бруньоли — медиаархитектор из Италии, специализирующийся на создании интерактивных и пространственных проектов. В ходе воркшопа Леа познакомила участников с основами создания видеоинсталляций и продемонстрировала различные способы использования мэппинга. Участники на практике разобрали первые шаги по созданию своего светового проекта, в основу которого положен опыт взаимоотношений с территорией, на которой они проживают. Благодаря интерактивным играм со светом участники испытали на себе некоторые из множества возможностей видеоинсталляций и научились управлению интерактивной проекцией. На своем мастер-классе Леа очень старалась вдохновить участников, чтобы они оживляли здания своего города не только с помощью граффити, но и посредством видеопроекций. Участники разделились на группы и создали свои концепции по мэппингу дома культуры «Восход» в Никеле. Затем каждый презентовал свои идеи перед всеми. В завершении мастер-класса Леа рассказала о программах, которые необходимо освоить для того, чтобы воплотить озвученные концепции в жизнь. Ребята из Никеля узнали о VJing, перфомансах и технологиях управления проекциями с помощью сердцебиения.

Полярный исследователь Оле Йорген Хаммекен и художница Галя Моррел, состоящие в творческом союзе и живущие между Гренландией и Сибирью, провели свою встречу с юными жителями Никеля в редком жанре визуального перформанса на дрейфующих льдах под названием «Моя полярная ночь». Творческая встреча прошла в формате fusion: имели место и моментальный театр, и перформанс, и интервью, и фотосессия, и песенное видео. Галя и Оле рассказали и показали, как они живут в «главном холодильнике планеты» — Гренландии, научили детей Никеля балансировать на дрейфующих льдинах, имитировать повадки белого медведя и даже излучать свет, находясь в условиях полярной ночи. Для этого все участники надели повязки на глаза и под звуки поющих льдов, крики птиц и животных прошли по тонкому льду с фонариками, чтобы услышать свой внутренний голос. Встреча закончилась созданием коллективной видеооткрытки: юные никельчане, держа в руках портреты детей Арктики, признались в любви самому холодному и вместе с тем самому горячему месту на планете.

«Это невероятно! Мы сейчас в России, по правую руку здесь Финляндия, а слева — Норвегия! Это север, он един, и это яркий пример того, что в действительности границ не существует», - рассказал Хаммекен.

Галя Моррел планирует вернуться в Никель, чтобы закончить начатую в рамках мастер-класса работу над интеграцией детей Никеля в проект «Арктика без границ». Кроме того, Галя предложила детям придумать новое название для жителей Никеля вместо привычного слова «никельчане». Одним из таких обозначений стало словосочетание nickellights — «огни Никеля». Такое название символизирует основную идею тура — зажигать огонь вдохновения на территориях, где царит полярная ночь.

по информации компании «Норникель»

фото: «Норникель»